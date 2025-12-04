Vino, teatro y mucho humor para este puente festivo en Vitoria Ardoaraba da el pistoletazo de salida a unas fechas festivas a las que pondrá la guinda el televisivo Grison

De viernes a lunes Ardoaraba

Ardoaraba celebra su XVIII edición y sus carpas se abrirán para brindar del 5 al 8 de diciembre –de viernes a lunes–, convirtiendo de nuevo a Vitoria en la capital de la enogastronomía. La ocasión ideal para disfrutar de los mejores vinos de Rioja Alavesa, txakolis, sidras de Euskadi y otras denominaciones invitadas; todo ello acompañado de deliciosos pintxos elaborados con productos locales de kilómetro 0.

Ardoaraba repite ubicaciones: la plaza de Los Fueros, la plaza de España y la plaza de la Provincia. Eso sí, esta última acogerá una de las novedades con el espacio 'Gure Ardoak', que transformará la carpa en un 'wine bar' con los mejores vinos de Rioja Alavesa en su carta. Las otras dos carpas tendrán stands con personal de las 27 bodegas participantes y ofrecerán 105 vinos en total y 24 ofertas gastronómicas. El precio del talonario se mantiene en 22 euros e incluye 28 puntos canjeables y se podrá adquirir en los puntos de información de las carpas o en el ubicado en la Virgen Blanca.

Horarios

- Viernes: de 19.00 a 22.30 horas.

- Sábado: de 12.30 a 15.00 y de 19.00 a 22.30.

- Domingo: de 12.30 a 15.00 y de 19.00 a 22.30.

- Lunes: de 12.30 a 15.00.

De viernes a lunes Ortzai, 19.00 horas Cuento de Navidad

El 'Cuento de Navidad' de Ortzai ya es un clásico de estas fechas en Vitoria. Y este año no iba a ser menos. El teatro de la calle Pintorería 39 abre sus puertas a una obra imperecedera.

El viejo y avaro mister Scrooge, insensible a las necesidades y afectos de cuantos le rodean, recibirá la noche de Navidad la visita de tres fantasmas, el de las navidades pasadas, el de las navidades presentes y el de las navidades futuras. Quizás su visita sea una oportunidad para que Scrooge inicie una nueva vida.

Reservas: en el teléfono 640 337 244.

Viernes Centro cívico Zabalgana, 19.00 horas Xsakara

Bajo el nombre artístico Xsakara está el artista bermeotarra Xabier Gutiez (1997), un joven rapero plenamente consolidado en la escena vasca. Con un estilo notorio proveniente del rap mezclado con varios géneros musicales que están floreciendo en la actualidad, el artista se dirige a un público joven que se pueda sentir identificado.

Actividad gratuita hasta completar aforo

Viernes y sábado Teatro Félix Petite, 19.30 horas Teatro | Diptych: The Missing Door y The Lost Room

La prestigiosa compañía belga Peeping Tom llega a Vitoria con 'Díptico: La puerta que falta y La habitación perdida', donde varios personajes se desarrollan en espacios de los que no pueden escapar. Partieron en busca de un ideal, con un sueño y una esperanza y siguen vagando por un laberinto misterioso y macabro en el que se encuentran perdidos. Viven entre la realidad y la imaginación. Gabriela Carrizo y Franck Chartier crean un mundo inquietante, oscuro y cerrado, típico de la obra de Peeping Tom, a la vez que centran las piezas en un lenguaje único y extremo de movimiento y performance.

Cada parte del díptico tiene su propia ambientación y evoca un set de rodaje. Los cambios de escenografía entre las piezas se realizan a plena vista y se integran en la obra, como si se tratara de un montaje cinematográfico en directo.

Entradas: 20 euros.

Viernes Sala Urban Concept, 20.00 horas Heleven + Aneuma

El cuarteto granadino de groove metal progresivo Heleven y la banda asturiana de death metal Aneuman ofrecerán en la sala Urban Concept una 'live session' de metal extremo.

Heleven, con sonidos agresivos y pesados con melodías y letras profundas en su ultimo trabajo, 'Into The Oceans'.

Aneuma, que hunde sus raíces en Puerto de Vega (2021), una aldea de Navia en Asturias, presenta su nuevo álbum 'Flesh & Bone'.

Apertura de puertas: 20.00 horas.

Entradas: 12 euros+gastos (anticipada).

Viernes Jimmy Jazz, 20.30 horas Aitzina Folk: Haize Arrosa & Faltriqueira

Las integrantes de Haize-arrosa regresan con fuerza, trazando su particular cartografía musical. La banda, formada en Bizkaia en 2022 por músicas experimentadas, rinde homenaje a la mujer como protagonista principal de su repertorio. Sus canciones resuenan con las voces de tantas mujeres que a lo largo de la historia —y en la actualidad— condenan, proclaman y cantan. Su sonido abarca desde folk-rock y folk-pop hasta flamenco, folk electrónico, world-fusión, música mexicana, a capella, entre otros. Están trabajando en su segundo disco, previsto para este mes de diciembre.

Entrada: 20 euros.

Organiza Aitzina Folk. Concierto solidario: parte de la recaudación se destinará a la investigación de la ataxia telangiectasia

Domingo Casco Histórico, 17.15 horas Visita guiada literaria 'El silencio de la ciudad blanca'

Una oportuidad para adentrarse en los escenarios reales donde transcurre 'El silencio de la ciudad blanca', el exitoso thriller de la escritora vitoriana Eva García Sáenz de Urturi. Una visita guiada para descubrir los rincones clave de la trama y revive los momentos de la historia que ha cautivado a miles de lectores y ha sido adaptada al cine.

Punto de encuentro: Oficina de turismo.

Precio: 6 euros.

Domingio Teatro Colegio Niño Jesús, 19.00 horas Jaime Caravaca

El teatro del colegio Niño Jesús sigue dando voz al humor. Turno para Jaime Caravaca, conocido por su paso por 'La Resistencia' en televisión. «En este nuevo show de comedia, afrontaremos con risas los trimestres, las cuotas, las paralelas, las facturas, el IVA, el IRPF y demás viejos conocidos, a través de un recorrido con un nuevo monólogo, secciones tronchantes, concursos, doblaje en directo y hasta un pequeño cabaret. Hacienda es un ente tan ligado a nuestras vidas que es imposible huir de sus garras, lo cual, la mayoría de veces nunca acaba bien».

Así es la nueva experiencia cómica de Caravaca, al que también hemos podido ver en programas como 'Late Motiv' de Andreu Buena fuente, 'Ilustres ignorantes' o hasta 'Got Talent', donde ganó el pase de oro de Risto Mejide con el doblaje en directo que podréis ver en este espectáculo.

Entrada: 20 euros.

Domingo Jimmy Jazz, 20.00 horas Grison Beatbox

El televisivo Grison, popular por su derroche de humor en el programa La Revuelta de RTVE, presenta 'En bucle', un nuevo show dinámico que mezcla humor y música con versiones de míticas canciones, desde el soul y el funk hasta la música disco de nueva generación, creada solo con la ayuda de la voz (beatbox) y un aparato que graba y repite frases (loopstation). Todo esto aliñado con un monólogo que sirve para generar un ambiente participativo y animado para un público que, ante todo, se lo va a pasar muy bien.

Grison es guitarrista y humorista, pero, sobre todo, experto en beatboxing, disciplina vocal que consiste en imitar sonidos e instrumentos con la boca creando canciones, llegando a ganar el campeonato mundial del Boss Looppstation Contest. Detrás de ese apelativo está Marcos Martínez, nacido en Madrid 1984. Estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, complementa su formación musical como guitarrista moderno en la escuela de música de Tres Cantos.

Entradas: 18 euros anticipada, 23 en taquilla. Apertuar de puertas: 19.00 horas.

Lunes y martes Jimmy Jazz, 18.30 horas Gazte Talent 2025. Finales

Gazte Talent, concurso de bandas y solistas jóvenes dirigido a jóvenes de 14 a 35 años, ya ha dado a conocer las bandas finalistas de su edición de 2025. De todas las propuestas recibidas, la comisión de selección ha escogido para participar en la final a las bandas Dalton & Co, Dirdaia, Deriba, Deus Ez, Nun y Makriba.

Las actuaciones en directo tendrán lugar en la sala Jimmy Jazz los días 8 y 9 de diciembre. Las puertas de la sala Jimmy Jazz se abrirán a las 18:30 horas y los conciertos arrancarán a las 19.00. La entrada será libre hasta completar aforo.

8 de diciembre: Dalton & Co, Dirdaia y Deriba.

9 de diciembre: Deus Ez, Nun y Makriba.