Vitoria y Mercedes cierran el acuerdo para acabar con los atascos de tráfico en la fábrica

El Ayuntamiento y Mercedes tienen ya cerrado el convenio para el reparto de las cargas que supondrá la próxima construcción en el entorno de la ... factoría de dos nuevas rotondas. Se ubicarán en la Avenida de Los Huetos y Las Arenas y prevén acabar con los atascos que se viven a diario en los accesos a la fábrica por el tráfico de los camiones y de los vehículos particulares de miles de trabajadores que acuden cada día a sus puestos. Las dos glorietas con sus carriles, farolas y jardines están presupuestadas en algo más de 1,15 millones de euros, de los que el 60% pagará la multinacional alemana y el resto, el Consistorio, según confirmó este miércoles la concejala de Espacio Público, la peneuvista Beatriz Artolazabal.

Mientras el concejal de Elkarrekin Óscar Fernández se cuestionaba si ambas infraestructuras encajaban en el Plan de Movilidad que quiere reducir el uso del coche en la ciudad, Artolazabal defendía el valor de un acuerdo «ventajoso» para Vitoria que guarda «consonancia» con las políticas municipales de ordenación del tráfico.

Según indicó Artolazabal, la rotonda que se abrirá entre Los Huetos y Bekolarra era una actuación prevista desde hacía tiempo y «valorada muy positivamente» en la Mesa de Industria. Casi todos los camiones que llegan a Mercedes, explicó, entran y salen por Las Arenas y tienen que dar un rodeo hasta abandonar la ciudad. De esta manera podrán realizar un giro a la derecha y dejar la capital por Lermandabide sin tener que saturar la calle del sur. «Descargamos de tráfico Las Arenas pero también gana en fluidez ese entorno y en seguridad para los peatones con la desaparición de semáforos y cruces y la construcción de un paso elevado», destacó.

En esta glorieta el Ayuntamiento ya tenía previsto invertir 700.000 euros. Y como el convenio incluye una segunda rotonda y Mercedes tendrá que poner 692.000 euros frente a los 461.000 del Consistorio, la primera teniente de alcaldesa insistió que el acuerdo es «favorable par a los intereses del Ayuntamiento».

«Motor de ciudad»

En el caso de la regulación prevista en Las Arenas, a la altura del aparcamiento provisional, se evitará lo que se denomina «tráfico parásito de vehículos». Y es que ahora para entrar en ese estacionamiento los coches tienen que ir hasta la rotonda que enlaza con Lermanda y volver. «Vamos a evitar recorridos de 2 kilómetros y de paso quienes salgan del aparcamiento lo podrán hacer directamente». «Y quienes lleguen desde Júndiz hacia Vitoria tendrán también menos tráfico en horas punta de entrada y salida a la fábrica». Se va «a apaciguar» la circulación, dijo.

Artolazabal recordó la importancia que la factoría automovilística tiene para la economía de Vitoria. «Es el motor de la ciudad, allí trabajan 5.000 personas sin contar las empresas auxiliares». Mientras otras multinacionales del motor cierran plantas y despiden, agregó, «Mercedes en Vitoria está haciendo una inversión de mil millones de euros», dijo en alusión a la ampliación necesaria para la fabricación de los modelos eléctricos.

Beatriz Artolazabal «Este es un convenio beneficioso para los intereses de la ciudad»

«Aquí se entiende que el riesgo de pérdida de puestos de trabajo no va a existir y eso lo tenemos que tener claro. Por eso todo lo que se haga en beneficio del mantenimiento de esa factoría en Vitoria lo vamos a llevar a adelante», dijo, en alusión no sólo a las obras de mejora de los accesos en el entorno, sino a la extensión prevista en el futuro Plan General de Ordenación Urbana a punto de aprobarse y al acuerdo para que los operarios cuenten con un aparcamiento en superficie provisional en Las Arenas durante cuatro años, prorrogables otros cuatro más.

Mercedes Benz estrenó ese aparcamiento en mayo de 2024, en una superficie de unos 39.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, con capacidad para 1.200 vehículos. Responde a las obras de su ambiciosa transformación y ampliación para acoger la plataforma del vehículo eléctrico VAN.EA.