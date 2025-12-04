El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A esta altura se creará la rotonda de las Arenas para dar más fluidez al tráfico. Igor Martín

Vitoria y Mercedes cierran el acuerdo para acabar con los atascos de tráfico en la fábrica

La factoría pagará el 60% y el Ayuntamiento el 40% de los 1,1 millones que costarán las nuevas rotondas de Los Huetos y Las Arenas

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:19

El Ayuntamiento y Mercedes tienen ya cerrado el convenio para el reparto de las cargas que supondrá la próxima construcción en el entorno de la ... factoría de dos nuevas rotondas. Se ubicarán en la Avenida de Los Huetos y Las Arenas y prevén acabar con los atascos que se viven a diario en los accesos a la fábrica por el tráfico de los camiones y de los vehículos particulares de miles de trabajadores que acuden cada día a sus puestos. Las dos glorietas con sus carriles, farolas y jardines están presupuestadas en algo más de 1,15 millones de euros, de los que el 60% pagará la multinacional alemana y el resto, el Consistorio, según confirmó este miércoles la concejala de Espacio Público, la peneuvista Beatriz Artolazabal.

