Pradales, ante la escalada de ataques contra el PP y Andueza: «Son inaceptables en una democracia»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:35

Imanol Pradales ha salido al paso en la mañana de este jueves de los ataques que en las últimas horas han sufrido tanto PP como ... PSE, y que han vuelto a evidenciar una deriva antidemocrática de una parte de la sociedad vasca, que señala, amenaza y ataca a los adversarios políticos. Si en la mañana del martes la sede de los populares en el centro de Bilbao amaneció con pintadas reivindicadas por Ernai (las juventudes de Sortu), este miércoles apareció una pancarta en el campus de la UPV/EHU de Vitoria con, entre otros políticos, la cara del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, dentro de una diana.

