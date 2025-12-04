Pradales, ante la escalada de ataques contra el PP y Andueza: «Son inaceptables en una democracia»

Imanol Pradales ha salido al paso en la mañana de este jueves de los ataques que en las últimas horas han sufrido tanto PP como ... PSE, y que han vuelto a evidenciar una deriva antidemocrática de una parte de la sociedad vasca, que señala, amenaza y ataca a los adversarios políticos. Si en la mañana del martes la sede de los populares en el centro de Bilbao amaneció con pintadas reivindicadas por Ernai (las juventudes de Sortu), este miércoles apareció una pancarta en el campus de la UPV/EHU de Vitoria con, entre otros políticos, la cara del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, dentro de una diana.

Una escalada en el uso de «insultos, acusaciones y ataques contra partidos y líderes políticos» en Euskadi que ha llevado al lehendakari a alzar la voz y «condenar enérgicamente» este tipo de actuaciones, «inaceptables en una democracia». «No es aceptable querer reprimir la forma de pensar de otros. No es aceptable imponer formas de ver el mundo. Mi solidaridad y apoyo a todos los miembros del PSE y del PP», ha escrito Pradales en sus redes sociales.

Si la pancarta contra Andueza –también aparecen dentro de una diana los rostros Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso– no iba firmada por ninguna organización, el ataque contra la sede del PP sí fue reivindicado por Ernai, las juventudes de Sortu, que no tuvo ningún reparo en difundir un vídeo con imágenes del acto vandálico. Esa sensación de impunidad y de no temer vanagloriarse públicamente, ha llevado a los populares a poner el foco en EH Bildu, coalición liderada por Sortu. «Se ha producido un salto cualitativo en negativo. Una organización juvenil de un partido político que algunos consideran democrático ha tenido el arrojo de reivindicar una acción de intimidación contra otra formación política», ha denunciado en la mañana de este jueves el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en el Parlamento vasco.

El líder popular, cuya formación ha denunciado estos hechos ante la Ertzaintza, ha querido mandar un mensaje «al conjunto de la sociedad vasca» para que reflexione sobre qué papel desempeña Sortu en Euskadi. «La izquierda radical es un peligro para la convivencia y la democracia. Quien está laminando la identidad vasca es EH Bildu, que es un partido que no cumple los mínimos requisitos éticos para poder hacer política con el resto de formaciones», ha reflexionado.

Pero ha querido dirigir esa advertencia concretamente a PNV y PSE, partidos a los que lo sucedido en la sede del PP en Bilbao «debe hacer pensar» sobre qué relaciones y acuerdos mantienen con EH Bildu. «Fue un error que eliminaran la exigencia de un suelo ético a EH Bildu. Lo hicieron porque les convenía políticamente y por su aritmética en Madrid. Pero deben recuperarlo y exigir (a esa coalición) que cumpla el mínimo ético de no amenazar, intimidar y coaccionar a otras fuerzas políticas», ha expuesto De Andrés.