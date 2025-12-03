Tenaglia renueva con el Deportivo Alavés hasta 2029

Nahuel Tenaglia (Saladillo, 1996) seguirá siendo albiazul hasta 2029. El lateral derecho argentino de 29 años ha ampliado dos temporadas más su contrato con el ... Deportivo Alavés, ensanchando un vínculo que finalizaba en 2027. El polivalente defensa ha ligado su futuro hasta su madurez (cuando acabe su contrato tendrá 33 años) a un conjunto vitoriano en el que ha echado fuertes raíces desde que llegó en enero de 2022 cedido por Talleres, aunque su traspaso no fue definitivo hasta el verano de 2023.

Una muestra de la ambición y el compromiso albiazul de un capitán que se ha transformado, a golpe de rendimiento y coraje, en uno de los líderes del vestuario vitoriano. «Quiero ser el jugador extranjero con más partidos en el Alavés», confesó en este periódico Tenaglia, que ha disputado ya 130 encuentros (7 goles y 6 asistencias) con la camiseta babazorra. Es el quinto en esta lista, aunque todavía tiene lejos al líder, su compatriota Martín Astudillo (345 choques).

El de Saladillo irá escalando en el ránking mientras se fortalece un nexo con el Alavés que va más allá de lo futbolístico. Sus lágrimas de alegría tras ascender en el Ciutat de Valencia en 2023 cuando apenas llevaba año y medio en Mendizorroza fueron la muestra de un amor que no podía terminarse en 2027. Un vínculo que ha empujado a la secretaría técnica y al futbolista a trabajar en una renovación que se ha sellado de forma natural. «Estoy muy feliz en el Alavés. El club confió en mí cuando estaba en Argentina. Desde el primer momento me hicieron sentirme como en casa. Ojalá pueda estar muchísimos años en el Alavés», avisó en octubre. Dicho y hecho.

Además, Tenaglia es un vitoriano más desde que aterrizó en la capital alavesa. El argentino está muy asentado familiarmente en una ciudad de la que se enamoró al instante. «Ojalá pueda seguir muchos años en el Alavés y que mi hija crezca en Vitoria», relató el '14', que se ha mimetizado con las tradiciones y la idiosincrasia alavesa desde su desembarco hace casi cuatro años. «Es una ciudad que me encanta a mí y a Delfi, mi mujer. Tuvimos la suerte de que nuestra hija Alba nació aquí. Cada vez que hay una fiesta tratamos de llevarla. Es muy 'chiquita' pero lo hacemos para que se vaya adaptando a las cosas de la tierra donde nació. Que vaya aprendiendo y que crezca con esa cultura que le va a hacer muy bien», añadió. Una declaración de intenciones que ha cumplido con su renovación.

Vitoria-Gasteiz es 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓.

Albiazul, 𝒇𝙖𝒎𝙞𝒍𝙞𝒂.

Y una 𝒇𝙖𝒎𝙞𝒍𝙞𝒂 se queda donde es feliz... pic.twitter.com/a6Z3aLQ5z4 — Deportivo Alavés (@Alaves) December 3, 2025

En sus cuatro temporadas y media en Mendizorroza, el defensa ha vivido un descenso (2022), un ascenso a Primera (2023) y la consolidación de los vitorianos en la élite. Todos estos acontecimientos han contado con Tenaglia como actor principal. El argentino ha sido clave tanto con Luis García como con Eduardo Coudet. Su polivalencia ha sido también un activo. Esta temporada, las bajas en el centro de la zaga le han llevado a la demarcación de central, donde ha rendido a un alto nivel gracias a su garra y compromiso como demuestran los 13 partidos (1.170 minutos) que ha disputado en Liga.

Autor de goles agónicos y ganadores ante la Real Sociedad o el Levante, Tenaglia se ha transformado en uno de los ídolos del Paseo de Cervantes. «No sé qué pasa que siempre me cae el balón cuando estoy dentro del área», bromeó un defensa que es, junto a Sivera, el único jugador que sigue en la plantilla de la anterior etapa del Alavés en Primera. «Llevo mucho tiempo aquí y he vivido cosas muy bonitas. El descenso, aunque llevaba sólo seis meses, me dolió, pero la temporada siguiente me tocó ascender y, futbolísticamente hablando, es uno de los momentos más bonitos que he vivido», apuntó un Tenaglia que seguirá ampliando su leyenda albiazul hasta 2029.