Tenaglia, en un partido con el Deportivo Alavés.

Tenaglia renueva con el Deportivo Alavés hasta 2029

El defensa argentino amplía su contrato con un club al que llegó en 2022

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:40

Nahuel Tenaglia (Saladillo, 1996) seguirá siendo albiazul hasta 2029. El lateral derecho argentino de 29 años ha ampliado dos temporadas más su contrato con el ... Deportivo Alavés, ensanchando un vínculo que finalizaba en 2027. El polivalente defensa ha ligado su futuro hasta su madurez (cuando acabe su contrato tendrá 33 años) a un conjunto vitoriano en el que ha echado fuertes raíces desde que llegó en enero de 2022 cedido por Talleres, aunque su traspaso no fue definitivo hasta el verano de 2023.

