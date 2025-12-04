El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres automóviles asaltados entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Desconocidos roban en 15 coches en una sola noche en uno de los nuevos barrios de Vitoria

«Somos 3.500 personas y aún no hay nada en el barrio, ni siquiera se ven patrullas», dicen vecinos tras esta nueva oleada. La Ertzaintza ha abierto una investigación

David González

David González

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:18

A lo largo de una recta de casi 300 metros en la carretera A-2124, la que separa los bloques habitados de la calle Asparrena ... de las antiguas fábricas de URSSA y EGA, varios vehículos perfectamente estacionados lucen astillados. Alguien –se desconoce aún si una única persona o acompañada– destrozó sus ventanillas para birlar lo poco de valor guardado en el interior. Lo mismo sucedió en un cercano garaje comunitario ubicado justo enfrente, en un edificio de viviendas del nuevo barrio de Goikolarra, antes conocido como Aretxabaleta, de Vitoria.

