Iñigo Etxezarreta (ETS) dedica una emotiva canción a su hermano fallecido: «Quizá es la más dura que he escrito nunca» El grupo alavés ha lanzado su tercer single 'Eutsi Eskutik' del disco 'Konkista', que sale a la venta este 5 de diciembre

Ramón Albertus Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:27 | Actualizado 18:27h.

«Biok lo egiten genuen logela berdin dago / Bion argazki bera, hartua Iekoran udan, udan / zenbat maite zintudan» (La habitación donde dormíamos los dos sigue igual. La misma foto nuestra, tomada en Iekora en verano. Cuánto te quería). Así rezan algunos de los versos de 'Eutsi Eskutik', tercer adelanto del nuevo trabajo de En Tol Sarmiento (ETS). El tema -que fue presentado en exclusiva como parte del disco 'Konkista en un acto multitudinario el pasado domingo en el Buesa Arena ante 8.000 seguidores- se ha convertido ya en una de las composiciones más íntimas y punzantes de la banda alavesa que encabeza Iñigo Etxezarreta.

El músico vitoriano rememora en la canción a su hermano Eduardo, fallecido hace 22 años cuando ambos eran muy jóvenes. No es la primera vez que le dedica una pieza. Ya lo hizo en 'Aurkitu genituen', una de las primeras baladas del grupo. Durante la presentación del disco, explicó que este nuevo tema cerrará el álbum. Su interpretación en directo, respaldado por la Sociedad Coral de Bilbao, fue uno de los grandes momentos para quienes acudieron a la 'listening party'.

En YouTube, donde puede verse el vídeoclip, las reacciones no se han hecho esperar. «Bonita», «emotiva», «hermosa», «conmovedora» o «dura» son algunos de los adjetivos más repetidos para describir una canción que arranca únicamente con piano y voz. El vídeo muestra al líder del grupo alavés sentado sobre un tejado mientras canta, intercalando imágenes de ambos hermanos cuando eran niños. El artista se abre en canal en este cierre del disco que sale a la venta el 5 de diciembre. «En ella hablo más profundo que nunca. Si os falta alguien en vuestra vida, ojalá esta canción sea también un refugio para vosotros, como lo ha sido para mí», ha comentado en redes Etxezarreta, que ha vuelto a demostrar su enorme capacidad para conectar a través de las letras. «Quizá es la canción más dura que he escrito nunca, pero también la más sincera».