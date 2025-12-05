El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jon Pacheco, en el túnel de vestuarios de las instalaciones de Ibaia tras un entrenamiento a las órdenes de Coudet.

Jon Pacheco, en el túnel de vestuarios de las instalaciones de Ibaia tras un entrenamiento a las órdenes de Coudet. Igor Martín
Central del Deportivo Alavés

Jon Pacheco: «Hay tranquilidad pero estamos alerta. Necesitamos ganar»

El central cedido por la Real se mide por primera vez a su equipo. «Si tenemos una pizca de suerte, vamos a ir hacia arriba», se conjura

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

Jon Pacheco (Elizondo, 2001) se cruzará este sábado (16.15 horas) por primera vez con la Real Sociedad. 96 partidos de txuriurdin y toda una ... vida deportiva estarán delante del central navarro, que ha encontrado en su cesión en el Alavés el hábitat perfecto para rearmarse. «Va a ser especial, pero estoy concentrado y con ganas de darlo todo», avisa antes de un derbi al que llega con el rol de imprescindible en la retaguardia albiazul.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  6. 6 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  7. 7 Familias con niños en pensiones de Bizkaia para que no acaben «en la calle»
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»
  10. 10 La Diputación multa con 92.000 euros a la residencia de Lekeitio por irregularidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jon Pacheco: «Hay tranquilidad pero estamos alerta. Necesitamos ganar»