Los tres representantes de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales. Igor Martín

Podemos pide «garantías» de solución al conflicto de las residencias privadas para apoyar el presupuesto de Álava

La coalición morada reclama al Gobierno de Ramiro González que presione a la patronal para aprovechar la «ventana de oportunidad» para poner fin a un conflicto que se alarga desde hace seis años

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:28

Comenta

Elkarrekin está dispuesto a participar en el baile presupuestario de la Diputación de Álava hasta que la música deje de sonar. La coalición morada ha ... detectado en el Ejecutivo en minoría PNV-PSE disposición a negociar hasta el final. Una reacción del Ejecutivo de Ramiro González que llegaba después de que Elkarrekin, como también EH Bildu y PP, presentará una enmienda a la totalidad -es decir, solicitara la devolución al ejecutivo del proyecto-. Ahora bien, la condición que ponen desde las filas de David Rodríguez es la misma: una solución al conflicto laboral en las residencias privadas. Si esta ha de rebasar por calendario los tiempos de la negociación puramente presupuestaria, Elkarrekin reclama que, al menos, se le den «garantías» de que habrá una solución.

