Podemos pide «garantías» de solución al conflicto de las residencias privadas para apoyar el presupuesto de Álava

Elkarrekin está dispuesto a participar en el baile presupuestario de la Diputación de Álava hasta que la música deje de sonar. La coalición morada ha ... detectado en el Ejecutivo en minoría PNV-PSE disposición a negociar hasta el final. Una reacción del Ejecutivo de Ramiro González que llegaba después de que Elkarrekin, como también EH Bildu y PP, presentará una enmienda a la totalidad -es decir, solicitara la devolución al ejecutivo del proyecto-. Ahora bien, la condición que ponen desde las filas de David Rodríguez es la misma: una solución al conflicto laboral en las residencias privadas. Si esta ha de rebasar por calendario los tiempos de la negociación puramente presupuestaria, Elkarrekin reclama que, al menos, se le den «garantías» de que habrá una solución.

De hecho, el portavoz de Podemos, ha reclamado al Gabinete foral que en los próximos siete días «presione» a la patronal para que las trabajadoras de los geriátricos consigan unas condiciones dignas tras seis años de movilizaciones. Para el próximo viernes quieren que se determine «qué monto presupuestario» se necesita para poner punto final a este conflicto, en el que los sindicatos exigen mejorar de 1.160,37 a 1.500 euros mensuales.

La Diputación ya tenía previsto seis millones de euros, que se podrían incrementar hasta los nueve. «La patronal tiene que entender que ahora mismo está ante una ventana de oportunidad. Tienen un dinero del que pueden disponer para hacer esta subida a las trabajadoras que es algo que no es nada habitual», subrayó José Damián García-Moreno, juntero de IU, la otra pata de la coalición. Y es que si se retira el presupuesto o prospera alguna de las enmiendas a la totalidad, y Álava se ve abocada a la prórroga, cualquier partida prevista 'desaparecerá' automáticamente por no haberse aprovechado en el ejercicio en curso.

«Ante un modelo privatizador impulsado por esta Diputación, lo mínimo que podría hacer este Gobierno foral es aceptar su responsabilidad con estas trabajadoras precarizadas», ha recalcado Rodríguez.

El Gobierno foral se reunirá el martes con Elkarrekin y confían en que se aproveche este puente de diciembre para insistir en la presión a la patronal. En las conversaciones de la próxima semana se comprobará si existen visos reales para cerrar un nuevo presupuesto porque el Ejecutivo no está dispuesto a someterse a un trámite de enmiendas que pueda descuadrar su proyecto económico con las enmiendas de unos y otros. Antes procedería a la retirada de las cuentas, como sucedió hace dos años, pues el diputado general asegura que «no hay proyectos reseñables que peligren».

No se trata de una opción inexplorada en la presente legislatura, pero en los dos años anteriores la formación morada se descabalgó en el último momento. El pasado ejercicio sobre todo fue como consecuencia de las discrepancias internas que existen entre Podemos e IU. De hecho, el PNV y PSE ya sacaron adelante la pasada primavera la reforma fiscal junto al partido de Ione Belarra y sin el voto a favor de García Moreno.