Urgente Un herido en una colisión múltiple entre un camión y tres turismos en la A-1 en Vitoria
Estado actual de los vehículos atacados por un desconocido el pasado 17 de noviembre. D. G.

En Betoño

La Ertzaintza sigue la pista al «único» autor del incendio de 6 coches en Betoño

Una hipótesis de la Ertzaintza apunta a una «venganza», que los dueños de los autos niegan. «No tenemos problemas con nadie», dicen. El pirómano sufrió quemaduras en la cara

David González

David González

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:12

Comenta

Fue un incendio «intencionado». Lo ejecutó una única persona, quien además actuó «a cara descubierta». El misterio de los seis vehículos calcinados en una parcela ... privada de la calle Miravalles, en el polígono industrial de Betoño, en Vitoria, comienza a aclararse. Sin motivo aparente, un par de turismos, dos furgonetas y otras dos camionetas quedaron reducidos a un amasijo de hierros la madrugada del 17 de noviembre.

