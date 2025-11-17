El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las llamas han calcinado dos turismos, dos furgonetas y dos camionetas estacionadas en una zona privada de una nave industrial en Betoño. Bomberos Vitoria
Incendio en Vitoria

Seis vehículos calcinados en el exterior de un pabellón industrial del polígono de Betoño

Los servicios de emergencia han recibido el aviso al filo de las 6.00 horas. No ha habido heridos. «Hay indicios de que pueda ser un incendio provocado»

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:15

Seis vehículos han quedado calcinados como consecuencia de un incendio que ha ocurrido a primera hora de este lunes en el exterior de un pabellón situado en el polígono industrial de Betoño, en Vitoria, ha informado a EL CORREO el Departamento vasco de Seguridad. El siniestro, que no ha ocasionado heridos, se ha detectado al filo de las seis de esta madrugada en la calle Miravalles, ubicada en las inmediaciones del Buesa Arena.

Nada más recibir el aviso, se han desplazado hasta el lugar del incendio varias patrullas de la Ertzaintza, así como dotaciones de los bomberos de Vitoria. Dado que a esa hora aún no había amanecido y «no había mucha luz» en el área, los miembros del servicio de extinción de incendios han acudido pensando que el fuego afectaba «a una zona de matorral colindante». De hecho, explica un portavoz municipal, «se ha quemado una pequeña franja de vegetación contigua a la empresa».

Bomberos Vitoria

Ya sobre el terreno, han descubierto que el fuego, en realidad, afectaba a una serie de vehículos estacionados. El incendio se ha declarado cerca de dos torres de distribución eléctrica; por lo que los bomberos se han coordinado con Iberdrola para que la compañía estuviera al tanto de la situación en caso de que la infraestructura resultara afectada por las llamas.

Bomberos Vitoria

El incendio, finalmente, ha afectado a «tres furgones, un turismo de gama alta y dos furgonetas. Una de ellas pertenecía a otra empresa», detallan los Bomberos, que han finalizado su intervención a las 8.20 horas.

Tras una primer inspección, «hay indicios de que pueda ser un incendio provocado», indica el Consistorio. No obstante, el origen del fuego tendrá que «determinarlo finalmente la investigación policial». De hecho, la Ertzaintza ha abierto una investigación al objeto de determinar las causas del incendio.

