Gytis Radzevicius conoció ayer a sus nuevos compañeros y debutará esta noche como azulgrana. Baskonia

Baskonia-Milán (Hoy, 20.30 horas)

El enésimo giro de tuerca del Baskonia empieza esta noche

Aún sin Forrest y con la baja añadida de Sedekerskis, el conjunto azulgrana debe adecuarse a un estilo menos físico para ganar al Armani Milán

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:11

Comenta

El Baskonia reaparece esta noche en el Buesa Arena con la sensación de volver a empezar de cero. El parón de las ventanas FIBA que ... Paolo Galbiati quería dedicar para tomar aire y afinar el engranaje del equipo se ha traducido en la marcha de un jugador importante en la rotación, la baja de otro elemento capital en los esquemas y la aparición de un virus que ha hecho estragos en el vestuario azulgrana. «Ha sido una semana complicada», reconoce con «fiebre» el técnico italiano. Ni siquiera el técnico parece saber muy bien por dónde saldrá el primer encuentro de la necesaria reinvención del conjunto vitoriano, acuciado por las dudas de su rumbo errático y lastrado por las ausencias.

El enésimo giro de tuerca del Baskonia empieza esta noche