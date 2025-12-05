El enésimo giro de tuerca del Baskonia empieza esta noche

El Baskonia reaparece esta noche en el Buesa Arena con la sensación de volver a empezar de cero. El parón de las ventanas FIBA que ... Paolo Galbiati quería dedicar para tomar aire y afinar el engranaje del equipo se ha traducido en la marcha de un jugador importante en la rotación, la baja de otro elemento capital en los esquemas y la aparición de un virus que ha hecho estragos en el vestuario azulgrana. «Ha sido una semana complicada», reconoce con «fiebre» el técnico italiano. Ni siquiera el técnico parece saber muy bien por dónde saldrá el primer encuentro de la necesaria reinvención del conjunto vitoriano, acuciado por las dudas de su rumbo errático y lastrado por las ausencias.

El adiós de Hamidou Diallo y las bajas confirmadas de Tadas Sedekerskis y Trent Forrest condicionan una velada cuyo guión es impredecible. Se enfrentan un equipo que cambia radicalmente la morfología en su puesto de 'tres' con la llegada de Gytis Radzevicius, ya disponible, y otro que prácticamente estrena nuevo entrenador. Lo visto hasta la fecha del Baskonia y del Armani Milán sirve de poca referencia después de dos semanas con novedades dentro de los dos clubes. El conjunto local deberá amoldarse a una nueva coyuntura. Ahora dispone de menos fortaleza física y una mayor amenaza exterior, donde se puede decidir el partido.

El cuadro lombardo acredita un 38,2% en triples (quinto que mejor tira de la Euroliga), con jugadores inspirados como Shields, Brooks, Leday o Ricci. En comparación, el Baskonia solo acierta en el 33,2% de las veces pese a contar con el mejor tirador, Luwawu-Cabarrot, que volverá a actuar más como alero que como escolta y un Markus Howard del que se requiere una buena versión esta noche.

Los entrenamientos en el bando local se han visto trastocados por un inoportuno resfriado que se ha colado en el vestuario, con Galbiati, Sedekerskis y Rodions Kurucs como principales afectados. Además, el esperado regreso de Trent Forrest tendrá que esperar. «Está cerca de volver pero pensamos que aún no estará esta semana. Jugará la próxima», explicó el técnico italiano con la garganta cogida. Desde el club azulgrana se quiere ser precavido con el base titular del equipo. El timonel sufrió una dura lesión muscular en París el pasado 15 de octubre y, temerosos de una posible recaída, se opta porque descanse todavía una semana más y reaparezca sobre la cancha el próximo jueves ante el Real Madrid. Forrest ya ha formado parte de algunos tramos de los entrenamientos de esta semana y su reincorporación total al grupo llegará el próximo martes.

Además del base, Galbiati también confirmó que Sedekerskis apenas ha entrenado durante estos diez días sin partidos y que «no va a jugar mañana y el domingo». El club alega que la enfermedad como motivo de su ausencia. El capitán azulgrana acudió ayer al Bakh para ejercitarse. El tobillo en el que arrastra molestias desde el pasado Eurobasket agradecerá la inactividad de estos dos encuentros. «Estos días hemos entrenado bien pero no muy bien. Hemos tenido un problema con Rodions, que ha estado con fiebre y enfermo, Tadas igual...», explicaba el entrenador baskonista. «Pero es lo que hay», se resigna ante otra adversidad en su etapa en la capital alavesa.

Howard, de nuevo disponible

Por fortuna, el Kosner Baskonia recupera a Markus Howard, que se perdió el último partido por un «traumatismo craneofacial» consecuencia de un golpe fortuito el día que la expedición partía hacia Kaunas. Además, el último en llegar, Gytis Radzevicius, completó ayer su primer entrenamiento nada más aterrizar. El alero lituano tendrá minutos. Llega en forma, tras competir con el Rytas Vilnius y con la selección en las recientes ventanas.

Galbiati reconoció también su sorpresa por la dimisión de Messina. «Estoy triste porque es una leyenda», confesó. La renuncia posterior de Obradovic marca la dificultad de los entrenadores de la Euroliga, en la que nunca hasta la fecha había habido tantos cambios de banquillo a estas alturas. «No poder entrenar es lo más duro», agregó el italiano, que espera «que el Buesa esté caliente y loco» por el regreso del equipo a casa. El Baskonia pone en juego su racha de seis victorias consecutivas como local en el inicio de dos meses de competición inclementes en los que parece clave crear una dinámica positiva.