Sedekerskis y Forrest serán bajas ante el Milán y el Valencia El club azulgrana prefiere ser cauto con el regreso del base y alega que el capitán azulgrana, con molestias en el tobillo, «está enfermo»

Iván Benito Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:56

Los diez días sin partidos que Galbiati ansiaba para poder tener entrenamientos de calidad se han visto trastocados. Un inoportuno resfriado se ha colado en el vestuario del Baskonia y ha impedido que las sesiones de trabajo fueran «muy bien». Además, la esperada buena noticia del regreso de Trent Forrest tendrá que esperar. «Está cerca de volver pero pensamos que aún no estará esta semana. Jugará la próxima», ha explicado el técnico italiano, con la garganta cogida por el catarro.

Desde el club azulgrana se quiere ser precavido con el base titular del equipo. El timonel sufrió una dura lesión muscular en París el pasado 15 de octubre y, temerosos de una posible recaída, se opta porque el jugador descanse todavía una semana más y reaparezca sobre la cancha el próximo jueves ante el Real Madrid. Forrest ya ha formado parte de algunos tramos de los entrenamientos de esta semana y su reincorporación total al grupo llegará el próximo martes.

Además del base, Galbiati contará con otra baja significativa para recibir al Milán y el Baskonia. El técnico ha confirmado que Sedekerskis apenas ha entrenado y que «no va a jugar mañana y el domingo». El club aboga por la enfermedad como motivo de su ausencia, aunque al capitán azulgrana se le ha visto este jueves acudir al Bakh a ejercitarse. El tobillo en el que arrastra molestias desde el pasado Eurobasket agradecerá la inactividad de estos dos encuentros.

«Estos días hemos entrenado bien pero no muy bien. Hemos tenido un problema con Rodions, que ha estado con fiebre y enfermo, Tadas igual... Hemos entrenado bien pero sin algunos jugadores en buen estado», explicaba el entrenador baskonista sobre la semana «de descanso complicada», con mucha «inestabilidad». «Pero es lo que hay», se resigna.

No todo son malas noticias. El Kosner Baskonia recupera a Markus Howard, que se perdió el último partido por un «traumatismo craneofacial» consecuencia de un golpe fortuito el día que la expedición partía hacia Kaunas. Además, Galbiati contará ya con el nuevo fichaje, Gytis Radzevicius, que ha llegado este jueves a Vitoria y ya ha conocido a sus nuevos compañeros. El lituano tendrá minutos. Llega en forma, tras competir con el Rytas Vilnius de su país y con la selección en las recientes ventanas. Y deberá ser importante para cubrir tanto la marcha de Diallo como la baja de Sedekerskis.