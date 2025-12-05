Dos falsos menas la lían en un centro foral de Vitoria, provocan una pelea multitudinaria y huyen

El centro foral Bideberria, especializado en menas (acrónimo de menores extranjeros no acompañados), recibió la tarde del domingo a dos jóvenes recién llegados a Vitoria ... . Aunque desde el principio su aspecto levantó dudas sobre su edad real, por protocolo les hicieron hueco. Al menos hasta que ambos fueran sometidos a las pruebas de muñeca, que sirven para estimar la edad real.

Al parecer, los recién llegados alegaron que habían pasado una temporada en un centro de menores de Zaragoza y, los últimos seis meses, en otro de Francia. A la espera de cotejar la veracidad de esa explicación así como su edad, ambos accedieron al interior.

Pocas horas despúes, ya en la madrugada del domingo, estos menas en entredicho presuntamente provocaron una pelea con varios de los adolescentes veteranos de Bideberria. Al parecer hubo «cabezazos, puñetazos». Los dos nuevos tuvieron que recular al unirse en su contra, al menos, ocho de los menas ya instalados.

Según ha sabido este periódico, «pudieron coger las maletas que traían y salir a la calle San Ignacio de Loyola». Tras su estela salieron varios de los residentes habituales del centro foral. Hubo una llamada al 112 y agentes de la Ertzaintza les interceptaron. «Ocho» acabaron en la comisaría de Portal de Foronda, deslizan medios policiales. A las pocas horas regresaron a la instalación propiedad de la Diputación de Álava. Los supuestos falsos menas lograron escabullirse y nada se sabe de su paradero actual.

Sin paga de la semana

Como sucede tras un altercado, la dirección del centro ha aplicado varias medidas (como se denomina legalmente a los castigos en el ámbito de menores) a los ocho implicados. Les han retirado la paga de la semana, que asciende a «5 euros» por persona.

Asimismo, a todos ellos les han asignado trabajos «extra» de limpieza en el edificio hasta el domingo. Se encargan de adecentar «frigoríficos, cuartos, el jardín». También han asumido labores de «organización del almacén, armarios de cocina, menaje...». Y por último, asisten a «un taller de conflictos».