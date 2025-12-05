Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco

Las juventudes de la izquierda abertzale, Ernai, han tumbado esta madrugada el último toro de Osborne de Euskadi, ubicado en el término de Rivabellosa y ... visible desde la A-1. El derribo, que ha sido reivindicado por ellos mismos a través de sus redes sociales, lo justifican al decir que «los símbolos españoles no tienen cabida en Euskal Herria». El acto vandálico, según el vídeo que han difundido, se ha producido de noche y en él se puede ver como sierran la estructura metálica desde la base. Este elemento está considerado patrimonio cultural y artístico.

Esta acción se produce apenas unos días después de que retiraran el nombre de José Lejarreta en una señal de una calle del barrio de Judimendi, en Vitoria, o la bandera española del edificio de la Seguridad Social, también en la capital alavesa. Ellos mismos han enmarcado en un comunicado estos hechos delictivos como «acciones a favor del indepentismo y contra el españolismo». Su objetivo, señalan, es «garantizar el futuro de Euskal Herria y construir un país sin opresión».

Tanto el Ayuntamiento de Ribera Baja como la junta administrativa de Rivabellosa desconocían a primeras horas de la mañana las circunstancias en las que se había producido el derribo del toro de Osborne.

Esta silueta era una de las supervivientes de una lista integrada por otras noventa distribuidas por la red viaria nacional. Estas vallas publicitarias de la firma Osborne fueron levantadas en los años 60. Sin embargo, en la década de los ochenta se creó una ley que prohibía la publicidad en las carreteras, lo que en principio suponía una condena para este toro. Finalmente fue indultado al ser convertido en un símbolo preservado como parte de la historia de las carreteras de España.

Ya en Tudela, Ernai en octubre de 2024 llevó a cabo la misma acción. Echó abajo el único toro de Osborne que quedaba en Navarra. Las juventudes de la izquierda abertzale utilizaron en aquel momento la misma justificación, que no querían «ningún símbolo que ensalce el españolismo».