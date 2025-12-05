Detenida por robar en 60 coches en la zona sur de Vitoria La Policía Local también investiga a un hombre por el mismo delito

La Policía Local de Vitoria ha detenido a una mujer de 28 años e investiga a un hombre de la misma edad como presuntos autores de delitos de robo con fuerza en el interior de 60 vehículos, así como por un delito de robo de vehículos, ha informado este viernes el Ayuntamiento en un comunicado.

Los delitos se cometían de madrugada, en vehículos estacionados en lugares poco transitados y en garajes privados. Para ello, se valían de herramientas para fracturar los cristales, y sustraían objetos de valor como carteras, ordenadores portátiles u otros artículos personales, así como mandos de apertura de puertas de garaje para poder volver a entrar posteriormente.

En las últimas actuaciones, han informado fuentes municipales, no solo sustrajeron objetos del interior de los vehículos sino que consiguieron incluso sustraer alguno que usaron como medio de desplazamiento y como almacén provisional de dichos efectos robados.

En la tarde del miércoles los agentes encargados del operativo pudieron observar cómo la detenida se intentaba deshacer de pruebas inequívocas de su implicación directa en varios de los robos. En el momento de la detención, la mujer portaba dos mandos así como una herramienta.

Los policías realizaron un registro de la vivienda donde moraban la detenida y el varón y hallaron más de diez mandos del mismo tipo, llaves de vehículos y diversos elementos sustraídos de los cuales se están haciendo averiguaciones para la devolución a sus legítimos propietarios.

La detenida será puesta a disposición judicial en las próximas horas. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

