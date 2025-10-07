El garaje comunitario de Vitoria donde más roban está en Adurza

«Ya bajas al garaje con inquietud. Pensando en qué te vas a encontrar». Ésta es la reflexión de un vecino de la Avenida de ... Olárizu, donde se ubica el garaje comunitario de Vitoria más saqueado de los últimos meses. Sus residentes contabilizan un mínimo de tres asaltos diferentes desde mediados de agosto. Una marca de récord.

A diferencia de los robos sufridos en otras comunidades de vecinos de la capital alavesa, en este aparcamiento jamás han forzado la imponente puerta de acceso. Las sospechas apuntan a que los cacos lograron hacerse en algún momento con un mando. «Entran por el acceso principal y probablemente salgan por uno de emergencia».

Como corresponde a esta clase de delincuencia, los robos se gestan de madrugada. Y en días laborables, cuando la mayoría descansa. «El problema es que cada vez pasa menos tiempo entre una 'visita' y otra. Así que no nos inquieta sólo el hecho de que nos roben. Imagínate que bajas a primera hora, que te lo puedas encontrar y que haya una desgracia», comparte un habitante de esta zona urbana de nueva construcción.

En una 'visita' abrieron cuatro coches sin forzarlos. Se investiga cómo

Basan su recelo en que la primera noche de saqueos se produjo a mediados de agosto. A finales de septiembre padecieron la segunda 'aparición' de estos ladrones. El jueves registraron la tercera y, por ahora, última.

En agosto, uno o varios desconocidos accedieron al interior de cuatro coches distintos. Al dueño de un descapotable le rajaron la lona. «La consecuencia fue una factura del arreglo de aúpa». Respecto a los botines, apenas pasan de monedas sueltas, gafas de sol y enseres sin demasiado valor. «Revuelven mucho».

Ampliar VLO

Aparte de que el responsable o responsables podría contar con un mando de acceso a la propiedad, entre la comunidad mosquea que, como mínimo, en otra ocasión «lograron entrar en unos cuatro vehículos sin romper las ventanillas». Fuentes policiales lo ven factible. «En otras ciudades se han dado casos de mandos universales que abren ciertos modelos de automóviles».

Lamentar ataques personales

El último sobresalto data del pasado jueves. Esta vez sí destrozaron las ventanillas de un par de vehículos. «Han dejado unos platos de camping ahí tirados», se queja un afectado. Efectivos de la Unidad de Investigación de la Policía Local peinaron el subterráneo para intentar localizar algún indicio incriminatorio.

Los miembros de esta comunidad de Adurza se declaran «hartos». En breve mantendrán una asamblea para «contratar temporalmente un vigilante o poner cámaras». También demandan al Ayuntamiento de Vitoria mayor implicación. «Reclamamos a la alcaldesa Maider Etxebarria más presencia policial ante esta oleada de robos que a los vecinos nos deja indefensos y que, de seguir por esta línea de saqueos nocturnos, más pronto que tarde tendremos que lamentar con algún ataque personal».