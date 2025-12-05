La Florida se pone el espumillón

«La navidad vitoriana no tiene nada que envidiarle a la de otras ciudades europeas». Y de eso Consuelo Fernández sabe mucho, porque en estas ... fechas siempre visita a su hijo y nietas en Viena, conocida por sus mercados de adornos y regalos festivos. Consuelo tiene razón, porque en la capital alavesa de eso no falta y menos aún desde este viernes. Y es que el parque de La Florida se inundó de espíritu festivo con la apertura del Mercado Navideño de Aenkomer y el pintoresco Belén Monumental, hitos que convirtieron la zona en toda una postal festiva.

Aunque muchos ya se pasearon por la zona a la tarde para disfrutar de estos rincones especiales, la guinda de la celebración la puso la Coral Manuel Iradier. Con sus voces angelicales entonando el 'Ator, Ator, Mutil' o 'Las Campanas', hicieron las delicias de quienes se acercaron a escucharles.

Poco después del pequeño concierto, el olor a canela comenzó a inundar esta estampa festiva. Los asistentes pudieron hacer cola para degustar un rico vino caliente tan típico en estas fechas, que suscitó los halagos de aquellos que lo probaban. ¿El secreto de esta bebida navideña? Uvas y ciruelas pasas, orejones de albaricoque, dátiles y mucha canela en rama, entre otros aderezos dulces que ayudaban a calentar el ánimo una vez había caído la noche sobre el parque.

El mercado abrirá hasta el 6 de enero todos los días de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas

Tras la festiva bebida, los ciudadanos aprovecharon para visitar las acogedoras casetas del mercado iluminadas por guirnaldas de colores que completaban la estampa navideña. Se formaron colas para comprar dulces y los visitantes se acercaban a curiosear los puestos de joyería o de productos artesanales.

El Mercado Navideño iluminó La Florida con sus puestos de artesanía y dulces. La visita al pesebre, una de las imprescindibles en el Belén. Reparto devino caliente tras el concierto de la Coral Manuel Iradier. Blanca Castillo

Otros se internaron en las calles del Belén, en la cueva de la Sagrada Familia o el castillo de Herodes. Sin duda, lo que más llamaba la atención eran los animales repartidos por el parque, en especial a los más txikis.

Era el caso del pequeño Uratz, de dos años, que miraba maravillado a una vaca junto a su madre Eva Pereda. «Le encantan los villancicos», expresaba ella ante el ánimo de su hijo, que no se cortaba en dar palmas al son de las canciones que sonaban de fondo. «El año pasado también lo traje porque yo venía de pequeña con mis padres y así mantenemos la tradición familiar», describía Pereda, que más tarde planeaba acercarse a la casa de Olentzero y Mari Domingui con el pequeño.

Este fue otro de los rincones navideños que abrió sus puertas este viernes en los jardines del palacio Zulueta de la Senda para el deleite de los chavales. Los más previsores se acercaron al nuevo hogar del carbonero y su compañera carta en mano para echarlas en el buzón de madera o para leérsela a ambos de viva voz.

Algunos, como Amaia y Mateo de ocho y cuatro años, habían trabajado mucho sus misivas. Los hermanos habían recortado sus juguetes favoritos y los habían pegado en el papel «para que Olentzero sepa bien lo que queremos». La mayor había pedido siete cosas en total, las más destacadas «un tamagochi y una Nancy». Su hermano pequeño había sido más práctico y había inundado la carta con electrodomésticos como «una lavadora y una plancha». Eso sí, entre sus once pedidos también tenían sitio juguetes como unos walkie-talkies.

Los rezagados podrán presentar sus cartas hasta el 25 de diciembre de 10.00 a 21.30 horas y aquellos que tengan la compra de regalos pendiente podrán visitar el Mercado Navideño hasta el 6 de enero (10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas).