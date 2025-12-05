El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La vivienda escala sin control como la mayor preocupación de los vascos, según el Sociómetro

El último informe del Gobierno vasco también evidencia que la inseguridad ciudadana avanza como uno de los mayores problemas

David Guadilla

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:59

Comenta

A principios de julio, el Sociómetro del Gobierno vasco evidenció que la vivienda se había ya convertido en la principal preocupación de la ciudadanía dando ... el 'sorpasso' a los problemas ligados al mercado del trabajo. Con unos precios cada vez más disparados y con un porcentaje cada vez más numeroso de jóvenes que no pueden independizarse, las diferentes instituciones tratan de encontrar fórmulas mágicas que alivien la situación. Pero ni parecen dar con ellas ni la sociedad parece confiar en que el panorama se aclare a corto plazo. Más bien lo contrario. Si hace medio año era la principal inquietud para el 51% de los vascos, esa cifra se eleva ahora hasta el 58%.Sube también la preocupación en lo que tiene que ver con la delincuencia y la inseguridad ciudadana (26%), cinco puntos más que en julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  8. 8

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  9. 9

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  10. 10 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La vivienda escala sin control como la mayor preocupación de los vascos, según el Sociómetro

La vivienda escala sin control como la mayor preocupación de los vascos, según el Sociómetro