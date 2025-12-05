La vivienda escala sin control como la mayor preocupación de los vascos, según el Sociómetro

A principios de julio, el Sociómetro del Gobierno vasco evidenció que la vivienda se había ya convertido en la principal preocupación de la ciudadanía dando ... el 'sorpasso' a los problemas ligados al mercado del trabajo. Con unos precios cada vez más disparados y con un porcentaje cada vez más numeroso de jóvenes que no pueden independizarse, las diferentes instituciones tratan de encontrar fórmulas mágicas que alivien la situación. Pero ni parecen dar con ellas ni la sociedad parece confiar en que el panorama se aclare a corto plazo. Más bien lo contrario. Si hace medio año era la principal inquietud para el 51% de los vascos, esa cifra se eleva ahora hasta el 58%.Sube también la preocupación en lo que tiene que ver con la delincuencia y la inseguridad ciudadana (26%), cinco puntos más que en julio.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 14 de noviembre y demuestra que las tendencias existentes en Euskadi en los últimos tiempos se mantienen e incluso se agudizan. El dato sobre la vivienda es relevante, no solo porque evidencia una preocupación creciente, sino porque alcanza los mismos niveles que se dieron en 2007, en vísperas de que estallase la burbuja inmobiliaria. Para ponerlo en contexto, en 2023 solo un 19% de los preguntados lo veía como un problema real. Es decir, en apenas dos años la gráfica muestra una pared vertical con una subida de cuarenta puntos.

El problema residencial marca notable distancia con la segunda cuestión: los problemas ligados al mercado de trabajo. Un tema tradicional que siempre se mantiene en las primeras posiciones y que repite la misma cifra que en julio (42%). Ahí la tendencia es la inversa que con la vivienda. Los buenos datos laborales y la baja tasa de desempleo ha ido reduciendo de forma progresiva una cifra que en 2015 alcanzaba el 82%.

Más novedades hay en la tercera posición, donde hay un empate entre dos epígrafes con dos recorridos opuestos. El 26% de la población sitúa la sanidad y la delincuencia como su principal inquietud. Pero con una diferencia. Todo lo relacionado con Osakidetza tiende a relajarse. En julio el dato alcanzaba el 28% y en enero se llegó a elevar al 35%.

Escenario muy diferente al que se percibe con la inseguridad ciudadana, un apartado que el propio PNV ha convertido ahora en uno de los ejes de un discurso que se ha endurecido a medida que pasan los meses. Hace solo un año, solo un 16% de los vascos lo consideraba un gran problema. Pero el dato ha ido escalando de forma imparable. En julio ya llegó al 21% y ahora se eleva al 26%. El resto de inquietudes se mantienen más o menos estables: inmigración (15%) y problemas económicos (12%). El equipo demoscópico del Gobierno vasco ha constatado que los vascos no ven una vinculación clara entre inmigración y delincuencia.

Aun así, la población de Euskadi muestra un alto nivel de felicidad (un 7,7 de media). Las notas más altas las dan los mayores de 65, los que viven en municipios pequeños y las personas con renta alta. Ese dato contrasta en todo caso con un cierto pesimismo de cara al futuro. El 69% cree que los jóvenes lo tendrán más difícil en el futuro, la cifra más alta desde 2016. Además, crece el interés por la política y los líderes de los principales partidos repiten nota. Solo aprueban Imanol Pradales y Pello Otxandiano, que sube una décima respecto a julio.