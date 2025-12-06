El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los cazadores de Álava capturan cerca de 3.000 jabalíes al año. E. C.

Álava extrema su vigilancia ante la peste porcina con más analíticas a los jabalíes muertos

La Diputación se reúne con el sector porcino y cinegético para reforzar las medidas de seguridad y «no bajar la guardia» ante la enfermedad

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:23

Los ganaderos porcinos de Álava no respiran estos días tranquilos, pese a que los casos de la peste porcina africana aún no han llegado al ... territorio y los únicos positivos se han dado en trece ejemplares de jabalíes salvajes en Cataluña. Con todo, las catorce explotaciones ganaderas del territorio temen que este virus mortal dé el salto a sus granjas con 14.000 cerdos, así que con la intención de «analizar la situación y coordinar medidas preventivas», la diputada de Agricultura, Noemí Aguirre, se reunió este viernes con el sector porcino, el cinegético y las principales entidades sectoriales, como UAGA.

