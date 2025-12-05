El Ministerio de Agricultura investiga si el virus de la peste porcina salió de un laboratorio

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una investigación para tratar de esclarecer si el virus de la peste porcina que afecta a ... Cataluña pudo salir de un laboratorio. La explicación que el lunes dio la Generalitat sobre el origen del brote apuntaba a un bocadillo con embutido en mal estado que un transportista de fuera de la Unión Europea habría tirado a la basura en una estación de servicio, donde algún jabalí lo habría ingerido.

La hipótesis que manejan ahora los expertos ministeriales obedece al informe recibido este mismo viernes del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), de Valdeolmos (Madrid), laboratorio de referencia de la UE. En el mismo se comunican los resultados de secuenciación del genoma del microorganismo, que muestran que todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el causante del foco en la provincia de Barcelona. A su vez, este sería muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

«El hallazgo de una variante similar al que circuló en Georgia no excluye que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico», apunta el comunicado de Agricultura sin precisar de qué laboratorio podría tratarse. Esta misma semana, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), situado a menos de un kilómetro del foco y que investiga desde hace años la peste porcina, defendió que no se había producido «ninguna alteración de la bioseguridad» en sus instalaciones.

En condiciones naturales, los virus, cuando se propagan mediante ciclos de infección en animales, sufren en mayor o menor medidas cambios en su genoma, mutaciones. La cepa del virus encontrada en Georgia es un virus de «referencia» que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo. «Del informe se deduce que cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección», apunta el informe.

En esta situación, el Ministerio dirigido por Luis Planas ha comunicado al Seprona «la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente para la investigación de posibles infracciones o delitos medioambientales», e iniciar un procedimiento de investigación del origen del virus en el marco del artículo 57.2 del Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016.

Hasta este momento, la explicación que manejaban las autoridades catalanas es la ofrecida este pasado lunes por el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig. El responsable apuntó a la ingesta de comida contaminada por parte de un jabalí. «Puede ser un bocadillo con embutido en mal estado que los animales hayan cogido de una basura o bien un alimento que alguno de los animales afectados haya podido comer de los contenedores», afirmó.

«Brote controlado»

Esta misma mañana, la Generalitat daba daba por «controlado» el brote que afecta desde hace una semana al parque natural de Collserola, en las inmediaciones de Barcelona. Según explicó Ordeig en Catalunya Radio, la mayoría de los animales analizados en los últimos días han dado negativo y el porcentaje de positivos «está cerca de cero». Hasta ahora, el Ministerio de Agricultura ha confirmado trece jabalíes infectados, todos ellos localizados en los primeros días del brote. Aun así, el Govern insiste en no bajar la guardia. El brote no se dará por concluido hasta que transcurran dos meses sin hallar animales infectados, mientras que los mercados internacionales no declaran la zona libre de la enfermedad hasta un año después.

Unos mil efectivos trabajan sobre el terreno para contener el foco, centrado en el entorno del parque natural de Collserola. En esa franja, la Generalitat evita sacrificar jabalíes para impedir que la especie se disperse y pueda expandir el virus.