La zona acotada se ha extendido a 91 municipios catalanes. Efe

El Ministerio de Agricultura investiga si el virus de la peste porcina salió de un laboratorio

La explicación sobre el origen del brote dada por la Generalitat este lunes apuntaba a un bocadillo con embutido en mal estado

Jon Garay

Jon Garay

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:14

Comenta

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una investigación para tratar de esclarecer si el virus de la peste porcina que afecta a ... Cataluña pudo salir de un laboratorio. La explicación que el lunes dio la Generalitat sobre el origen del brote apuntaba a un bocadillo con embutido en mal estado que un transportista de fuera de la Unión Europea habría tirado a la basura en una estación de servicio, donde algún jabalí lo habría ingerido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

