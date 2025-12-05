Vitoria rebosa de turistas con Ardoaraba

Con la copa ya no medio llena, sino a rebosar. Alojamientos y establecimientos hosteleros de la capital alavesa afrontan un puente festivo que, pese a ... ser más corto que otros años, se antoja intenso con la celebración de Ardoaraba, con EL CORREO como patrocinador especial, como gran aliciente enogastronómico que multiplica el trasiego en calles y negocios desde este viernes hasta el lunes. A ello hay que sumar la inauguración de distintas atracciones navideñas (el mercado y el Belén en La Florida) entre otras actividades. Un formidable cóctel que se ha terminado de redondear tras la mejoría del tiempo pronosticada para el fin de semana.

Ampliar Zuriñe Ortiz de Latierro, Clara Navas, Amaia Barredo, Diego Martínez de San Vicente, Maider Etxebarria, Noemí Aguirre y Axier Urresti, en la inauguración. Igor Aizpuru

Los valores de 16 grados, suaves para esta época, y la ausencia de chubascos con predominio de viento suroeste que vaticina la agencia Euskalmet en Vitoria han hecho sonar el teléfono en estos últimos días en no pocos restaurantes, recepciones y empresas turísticas de la ciudad. «Se ha notado mucho», coinciden establecimientos pulsados por este periódico. Especialmente en el sector hotelero vuelven a constatar cómo estas fechas funcionan muy bien. «Estamos completos desde viernes hasta el lunes», confirma Diana García desde el Hotel Centro Vitoria. Su cercanía a las tres carpas de la XVIII edición de la feria centrada en los mejores vinos –en Fueros, la plaza de España y la de la Provincia– le aporta clientes «potenciales».

Un evento que «mueve mucha gente», aplaude el sector hotelero, y que este curso, al margen del extenso menú de degustaciones y actividades paralelas, descorcha novedades como una reinventada oferta de caldos en el espacio frente al Palacio foral o recorridos al Círculo Vitoriano y el Museo de los Faroles, y eventos destacados como música en directo en las carpas. «Tenemos gran parte de las actividades con las plazas llenas y la meteorología va a acompañar», se congratula Patricia García, gerente de Gasteiz On, agrupación de comerciantes que impulsa la exitosa convocatoria. Pese a que incluso hay «listas de espera» en diversas sesiones, quedan huecos por ejemplo en las infantiles. La concurridísima feria, analiza la responsable, «hace que los vitorianos se queden y a la vez atrae a gente de fuera y genera flujos en la calle», todo ello en un puente «muy turístico».

Este efecto lo notan en el Dólar Coreses, con sus mesas «llenas» sobre todo para comidas y algunas cenas. El establecimiento participa en Ardoaraba en un maridaje con pintxos con lengua de signos hoy a las 19.00 en Fueros. La feria «da valor añadido a los clientes que visitan Vitoria, es un plus, el mundo del vino es muy atractivo, ayuda mucho. Se marchan de la ciudad con una sensación muy buena», alaba Gema Guillerna, directora del NH Canciller Ayala, que estaba al 90% el jueves.

«Hoy estamos al 100% y mañana al 90%», apuntan en el Abba Jazz. «Los sábados solemos llenar pero no los domingos, y esta vez tenemos una alta ocupación, con un 90% de huéspedes nacionales que vienen por ocio y es probable que alguno por Ardoaraba», indican. «A tope» se encuentra el Hotel Araba, que ha colgado el cartel de completo hasta mañana en este puente de «mucho movimiento», destaca Javier Suárez, uno de los titulares de este negocio familiar. La ocupación del lunes, pese a ser más floja (estarán al 60%), «no está nada mal».

Esa jornada, de hecho, este establecimiento con restaurante de la Avenida de los Huetos también tiene muchas reservas para comidas. «Normalmente cerramos los lunes, pero esta vez abrimos», señalan. Igualmente «lleno total» es el balance que presentan los alojamientos del empresario Iván Saldaña (Irenaz y Diván). «Toda actividad relacionada con el vino y la gastronomía llama la atención de los turistas y mejora mucho la impresión que se llevan», analizan en el Jardines de Uleta, al 65% aunque «optimistas» ante las reservas de última hora. Alojan «sobre todo a españoles y algún italiano» que han bloqueado «todas las habitaciones triples y familiares».

Carlos Dávalos, chef del Waska, tiene «lleno» su restaurante para buena parte de estas jornadas cuando «otros años no lo he tenido así». Las comidas «se están completando» en los locales de Juan Carlos Antolín (Kobacha, Kobijo, etc), algunos con 'stand' en Ardoaraba. Junto al tintineo de copas es notoria la presencia de grupos de turistas, que multiplican reservas. «Se ha notado mucho el cambio del tiempo, tenemos todo completo», constata Elisabeth Ochoa de Eribe desde Guías Artea, que recomienda a los interesados estar atentos a las «plazas sueltas» que suelen quedar.

Muchos de sus clientes llegan de otros puntos de la geografía española y «de destinos con los que conecta Foronda; Sevilla, Madrid o Barcelona». Les guían por el Casco Medieval y el Ensanche neoclásico en grupos de 35 o 40 personas. «Vitoria no tiene problema con grupos grandes porque cuenta con muchas plazas espaciosas en sus calles. Es espectacular para el turismo», elogia.