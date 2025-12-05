Ardoaraba propone degustar los 40 vinos «más exclusivos» de Rioja Alavesa junto a bodegueros

El espacio se ha inaugurado este viernes con una cata comentada junto a bodegueros y el enólogo José Ignacio Junguitu.

Elena Jiménez Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

La carpa de la plaza de la Provincia que se instala con motivo de Ardoaraba cada puente de diciembre en Vitoria se ha convertido este año, y desde este viernes hasta el lunes 8 de diciembre, en un 'wine bar' donde se podrán degustar alrededor de 40 vinos de los «más excelentes y exclusivos» de Rioja Alavesa. Además, este espacio, conocido como 'Gure Ardoak' ('Nuestros vinos') -que ha abierto esta mañana sus puertas para una cata comentada de la mano del enólogo José Ignacio Junguitu y cosecheros- será durante este fin de semana un «lugar para escuchar, dialogar y cooperar» porque aquí se celebrarán mesas redondas protagonizadas por las principales asociaciones de bodegueros del territorio, que mostrarán la diversidad de modelos vinícolas con los que cuenta la provincia.

Es una especie de proyecto piloto dentro de este evento, ya consolidado en la capital alavesa. Y es que, según ha expresado la consejera de Agricultura, Amaia Barredo, ha sido la fórmula que se ha encontrado dentro de la cita para «facilitar que el público pueda comprender la gama de variedades de Rioja Aalvesa de una manera directa, con formación y conocimiento, que quizás era lo que echábamos de menos en este formato». Los caldos que se exhiben (y que también pueden comprarse por un mínimo de seis puntos) oscilan de forma habitual entre los 26 y los 150 euros y podrán probarse cada día hasta las 22.30 horas. Les acompañarán las elaboraciones del restaurante Mano Lenta y de los pastores de Artzai Gazta.

Para entender el trabajo que hay detrás de ellos, este sábado (a las 12.30 horas) Grupo Rioja llevará a cabo una charla matinal, mientras que el domingo la misma correrá a cargo de ABRA y el lunes el encargado del coloquio será Subsierra; todas a la misma hora y hasta las 13.45. Este viernes en el encuentro han participado José Luis Cañas (de Bodegas Luis Cañas y Amaren), Saúl Gil Berzal (Bodegas Gil Berzal), Javier Cereceda (Cooperativa Labastida), Asun Eguren (Eguren Ugarte) y Mathieu Barrault (Bodegas Murua).

Todos los vinos del 'wine bar'

- Alútiz Santa Lucía 2023 (Alútiz)

- La Canoca (Bodegas Baigorri)

- Selección de la Familia (Bodegas Baigorri)

- Argia (Bodegas Pascual Larrieta)

- Martelo (Bodega Torre de Oña)

- Amadoras Blanco Viura 100% (Bodegas Amador García)

- Saigoba y Los Herreros (Los Cinco de Labastida)

- Lagar de Santiago Élite 2015 (Bodegas y Viñedos de Santiago)

- Carravalseca Reserva 18 (Bodegas Casa Primicia)

- Juan Valdelana Tinto (Bodegas Valdelana)

- Orben (Bodegas Izadi)

- Mitxarro (Gómez de Segura)

- La Cicatera (Bodegas Altún)

- Luberri Cepas Viejas (Luberri Familia Monje Amestoy)

- Paso Las Mañas (Bodegas Artuke)

- Laderas de Ostatu (Bodegas Ostatu)

- Martin Cendoya (Eguren Ugarte)

- S y C Blanco (Bodegas Mitarte)

- Escondite de Ardacho El Abundillano (Tentenublo Wines)

- Trikuharri Viura (Lucía Abando)

- Fincas del Aztule Alto Las Rozas 2016 (Eduardo Azpillaga)

- Garaya (Iker Labraza Hontza)

- Faustino (Bodegas Faustino)

- Valserrano Gran Reserva Blanco 2019 (Bodegas La Marquesa - Valserrano)

- Las laderas de José Luis. Tempranillo (Dominio de Berzal)

- Pensando en Ti. Garnacha Blanca (Bodegas Vallobera)

- Fidel Blanco (Bodegas Tierra)

- Veguín de Murua GR (Bodegas Murua)

- Imaz Gran Reserva (El Coto de Rioja)

- Manuel Quintano El Sauco (Coop. Labastida)

- El Palacio (Bodegas Luis Cañas)

- Carrakripan Blanco (Bodega Bhilar)

- Viña Chelus (Bodegas Amaren)

- Berarte Entrerenques (Berarte Viñedos y Bodega)

- Grandes Lindes de Remelluri Viñedos de Labastida (Remelluri)

- Basilio Izquierdo Garnacha 2019 (Basilio Izquierdo)

- San Vicente Mazuelo (Bodega Viñedos del Contino)

- Pagos de Viña Real (Bodega Viña Real)

- La Nieta (El Puntido)