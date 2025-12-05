PNV-PSE negocian 'in extremis' con Podemos un presupuesto foral para Álava abocado a la prórroga

El tiempo apremia para evitar la prórroga de los presupuestos de la Diputación de Álava en 2026. Los cuatro partidos de la oposición (EH Bildu, ... PP, Elkarrekin y Vox, aunque con este último no había ninguna vía de negociación abierta) presentaron ayer enmiendas a la totalidad. Es decir, piden la devolución del proyecto de las cuentas del Gobierno en minoría PNV-PSE que preside Ramiro González. Aunque todavía queda una semana para su votación en las Juntas Generales, el plan económico parece condenado a su retirada si no se consigue un pacto 'in extremis' con Podemos.

El Ejecutivo foral se topó ayer, último día hábil para presentar unas enmiendas que se empezarán a debatir el viernes de la próxima semana, con el rechazo frontal de toda la oposición. También Elkarrekin, hacia el que apuntaba el diputado general esta misma semana para evitar 'in extremis' la prórroga presupuestaria. Los morados siguen condicionando cualquier avance a la solución del conflicto laboral en las residencias privadas y no será tan sencillo como en Gipuzkoa, donde se antojan como la 'llave' para que Eider Mendoza pueda sacar adelante las cuentas de la Diputación.

Lo cierto es que la enmienda a la totalidad anunciada por el portavoz de Podemos, David Rodríguez, supuso un jarro de agua fría para la negociación, pero el tándem PNV-PSE aún no descarta alcanzar un punto de entendimiento que, eso sí, deberá hacerse contrarreloj. Elkarrekin insiste en que «solucionar el conflicto de las residencias a favor de las trabajadoras es condición 'sine qua non'». y aunque se consiguiera salvar ese escollo, el calendario supondrá un quebradero de cabeza. El viernes de la próxima semana es el debate en las Juntas y la reunión entre patronal y sindicatos no está programada hasta el 16, por lo que Podemos tendría que conformarse con alguna clase de preacuerdo o un compromiso de mayor implicación por parte de la Diputación.

«Su enmienda a la totalidad es condicionada. Esperamos poder seguir negociando y llegar a un acuerdo a lo largo de la próxima semana», apuntan fuentes forales a EL CORREO, que insisten en que «hay margen para el acuerdo si hay voluntad».

EH Bildu ha vetado el proyecto para 2026 porque considera que el Gobierno alavés «no ha mostrado voluntad de negociar ni cumplir lo acordado, y menos aún seguir reorientando sus políticas con medidas valientes y transformadoras». Y eso que en un primer momento valoró «positivamente» la propuesta de jeltzales y socialistas. Ahora sostiene que solo retirará la enmienda a la totalidad si percibe un «cambio de actitud» en González.

Residencias en todas las cuadrillas y vivienda Eva López de Arroyabe (EH Bildu). Eva López de Arroyabe ha pasado en tres semanas de valorar «positivamente» el proyecto presupuestario a denunciar que «tiene graves deficiencias». Por eso ha presentado 23 enmiendas parciales. Entre ellas destacan 1,2 millones para la línea de financiación para la promoción de vivienda social y para jóvenes; la creación de recursos residenciales para mayores en todas las cuadrillas; un plan específico para la reindustrialización del valle de Ayala y un plan para la descarbonización de Álava.

Autónomos, zona rural y más inversiones Iñaki Oyarzabal (PP). El PP anunció el martes que iba a presentar una enmienda a la totalidad. Ayer registró 226 de tipo parcial que suman 90 millones de euros. Entre ellas destacan el apoyo a los autónomos, emprendedores y comercio, vivienda, políticas sociales, inversiones en infraestructuras, zona rural y sector primario. Plantea proyectos tractores como un museo planetario de las ciencias en Salburua, otro dedicado al automóvil, un palacio de artes escénicas y el soterramiento de América Latina.

Residencia, el IFBS y los bomberos David Rodríguez (Elkarrekin Podemos). Podemos quiere reducir en tres millones la partida reservada para el campus del vino y pegar un importante tijeratazo a los procesos de digitalización de la administración. Por el contrario, quiere aumentar las partidas dirigidas a inyectar más fondos al Instituto de Bienestar Social (IFBS) y al Organismo Autónomo de Bomberos. Izquierda Unida, a su vez, remarcó ayer que quiere incorporar más fondos para un plan de prevención y actuación de sanidad animal, además del conflicto de las residencias.

Pero la reacción del equipo de gobierno no invita a pensar en acercamientos en las próximas jornadas. «EH Bildu calificó de buenos los presupuestos y, por tanto, su enmienda a la totalidad no tiene que ver con el Presupuesto si no con cuestiones ajenas», apuntan desde el Palacio de la Provincia, donde insinúan discrepancias entre los «posibilistas» y los «más radicales» de la coalición. En cualquier caso, el rechazo de los abertzales al proyecto económica supone, según las fuentes forales, «la renuncia a ejecutar proyectos que eran positivos para Álava», rematan los mismos representantes.

Lo cierto es que los soberanistas transmiten en sus discursos la convicción de sentirse cerca del 'sorpasso' al PNV, tanto en Álava como en el conjunto de Euskadi, aunque el último Sociómetro haya enfriado esas aspiraciones. En su estrategia política está eludir los bloqueos y reivindicarse como actor clave para la gobernabilidad. A año y medio para las elecciones municipales y forales, la maquinaria de todos los partidos tienen claro que cada gesto ha de medirse en función del posible impacto en los futuros comicios. Y también como estrategia de su partido a nivel de Euskadi González ha venido subrayando que no asumirá «el programa electoral» de la coalición porque, a su juicio, «llevaría a Álava a una situación peor». «Nos han trasladado una propuesta que es absolutamente inabordable por cantidad y por contenido», criticaba el pasado martes.

Proyectos a salvo

Hace semanas que los distintos departamentos del Gobierno foral se preparan ante el eventual bloqueo. El diputado general lo deslizaba al defender que la prórroga presupuestaria -a la que también se fue en 2023- no «pondría en peligro proyectos reseñables». El campus del vino del Basque Culinary Center, el centro de fabricación avanzada impulsado por Mercedes, el cambio en el modelo de cuidados, las obras en el 'nudo' de Armiñón y el resto de grandes inversiones cuentan con cantidades aseguradas para los próximos años, mientras que la inversión para el tranvía de Zabalgana -por ejemplo- se estaba tramitando por otra vía diferente a la presupuestaria. Eso sí, no se podrían prorrogar los seis millones que había reservados para facilitar la solución del conflicto en las residencias privadas porque legalmente es imposible extender al siguiente año las cantidades que no se han ejecutado en el ejercicio en curso.

El máximo dirigente foral optó hace dos años por retirar el proyecto económico antes de que se tumbase en el legislativo territorial. Una decisión que podría repetirse si no existe un viraje en los siete días que aún quedan para el pleno.