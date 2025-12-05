El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un herido en una colisión múltiple entre un camión y tres turismos en la A-1 en Vitoria
El diputado general, Ramiro González (PNV), charla con la 'número dos' de su gobierno, Cristina González (PSE), durante un pleno. Igor Aizpuru

PNV-PSE negocian 'in extremis' con Podemos un presupuesto foral para Álava abocado a la prórroga

El Gobierno de Ramiro González aspira a llegar a un acuerdo con Elkarrekin, que exige solucionar el conflicto de las residencias para no tumbar las cuentas

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:14

Comenta

El tiempo apremia para evitar la prórroga de los presupuestos de la Diputación de Álava en 2026. Los cuatro partidos de la oposición (EH Bildu, ... PP, Elkarrekin y Vox, aunque con este último no había ninguna vía de negociación abierta) presentaron ayer enmiendas a la totalidad. Es decir, piden la devolución del proyecto de las cuentas del Gobierno en minoría PNV-PSE que preside Ramiro González. Aunque todavía queda una semana para su votación en las Juntas Generales, el plan económico parece condenado a su retirada si no se consigue un pacto 'in extremis' con Podemos.

