Jesús García, en su elección como alcalde. Jesús Andrade

Denuncian al alcalde de Laguardia por «falsedad documental»

EH Bildu y PP acusan a Raúl García, del PNV, de representar al municipio en las reuniones de la Asociación de Desarrollo Rural sin haber sido elegido por el Pleno

B. Mallo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:57

La guerra política en Laguardia entre el equipo de Gobierno del PNV y el partido que le ha sustentado en los últimos años, EH ... Bildu, suma un nuevo capítulo al que se añade también la participación del PP. Las dos formaciones de la oposición acusan al alcalde, el jeltzale Raúl García, de haberse autoproclamado representante del Ayuntamiento en la Asociación de Desarrollo Rural de Rioja Alavesa (ADR) sin haber sido elegido para ello por el Pleno municipal. Una designación que el regidor defiende que se realizó siguiendo los preceptos «de los técnicos de Laguardia y de la Cuadrilla de Rioja Alavesa».

