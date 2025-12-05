Denuncian al alcalde de Laguardia por «falsedad documental»

La guerra política en Laguardia entre el equipo de Gobierno del PNV y el partido que le ha sustentado en los últimos años, EH ... Bildu, suma un nuevo capítulo al que se añade también la participación del PP. Las dos formaciones de la oposición acusan al alcalde, el jeltzale Raúl García, de haberse autoproclamado representante del Ayuntamiento en la Asociación de Desarrollo Rural de Rioja Alavesa (ADR) sin haber sido elegido para ello por el Pleno municipal. Una designación que el regidor defiende que se realizó siguiendo los preceptos «de los técnicos de Laguardia y de la Cuadrilla de Rioja Alavesa».

La cuestión es que la formación soberanista le ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Álava por «presuntas irregularidades», en concreto, «un posible delito de falsedad documental» por haberse presentado como representante del Ayuntamiento en las reuniones de la ADR sin haber sido elegido. Y los populares anuncian que seguirán la misma vía judicial. Pero antes quieren presentar ante el Pleno municipal una moción para solicitar la «nulidad de la designación unilateral» del alcalde.

Según las dos formaciones, el pasado 20 de diciembre se determinó la adhesión de Laguardia a la ADR. Pero, en ese acuerdo plenario, no se designó a la persona que iba a representar al municipio en las reuniones de este organismo supramunicipal. El 14 de marzo de 2025, el alcalde solicitó formalmente el ingreso a la ADR; y «en el mismo acto se designó a sí mismo como representante, usurpando una competencia reservada al órgano colegiado, acto que fue ratificado el 1 de agosto de 2025 por el secretario-interventor interino».

Sin apoyo para los Presupuestos

Según el informe de EH Bildu, Raúl García comenzó en mayo a participar en la junta directiva. «Apercibido de esta irregularidad por los propios servicios técnicos de la ADR, el alcalde presentó un certificado, según el cual se da a entender que él fue designado», aunque el certificado no está firmado por la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Laguardia, sino por su sustituto temporal. «Todo hace indicar que el alcalde esperó a que nuestra secretaria se tomase sus vacaciones para encargar a su sustituto la elaboración del certificado en el que se vienen a atesorar decisiones del Pleno que no se produjeron tal cual se reflejan, faltando con ello a la verdad de lo ocurrido».

Defensa El regidor asegura que su designación cuenta con el respaldo de los técnicos de la cuadrilla y el municipio

Por ello, la formación soberanista asegura que esta redacción «no es fruto de una equivocación, sino que responde a una actuación dirigida y provocada por el alcalde de manera absolutamente dolosa, falseando la realidad de los hechos en un documento público».

El alcalde, por su parte, asegura que ha actuado «dentro de la legalidad» y que este movimiento es «un nuevo intento de bloquear el gobierno y que Laguardia no avance». Todo dentro de una legislatura marcada por el desencuentro entre su partido, el PNV, y EH Bildu que fue la que propició su continuidad en el cargo tras ser la segunda fuerza en las elecciones por detrás del Partido Popular.

«Es una más de todas las piedras de la oposición en esta legislatura y no entiendo que alguien que apuesta por un alcalde mire ahora por su interés particular político y no por el bien general», refleja un Raúl García que también está sufriendo un bloqueo presupuestario de cara al próximo ejercicio al haber desestimado EH Bildu dicho pacto por «falta de confianza».

Y tampoco en el PP encontrará el regidor jeltzale apoyo, pues estos han decidido suspender de manera unilateral la reunión que habían pautado para negociar el próximo martes tras ser acusados reiteradamente de «insultos y de una estrategia de acoso y derribo».