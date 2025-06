Videojuegos hechos a trozos

Iratxe Bernal Domingo, 15 de junio 2025, 00:15 Comenta Compartir

Los videojuegos ya no se compran. Ya no hay CD ni cartucho. Ningún formato físico que envolver para regalo o coleccionar en las estanterías. Hoy, como la música o el cine y las series, se consume 'online', lo que en su caso permite que el juego evolucione, que sea algo vivo capaz de renovarse cuando y cuanto sea necesario para mantener el interés de su comunidad, que, además, puede estar interconectada. Esos cambios se denominan 'liveops' –abreviatura de inglesa de operaciones en vivo– y son clave en el éxito de algunos de los títulos más rentables de la industria, como 'Minecraft', 'Fortnite', 'Clash of Clans' y 'Candy Crush'. Esa estela es la que quiere seguir Player to Player, desarrolladora de juegos para teléfono móvil con sede en el BIC Araba que acaba de realizar su primer lanzamiento.

La firma tiene su origen hace dos años en el F2P Campus, la aceleradora dedicada a videojuegos 'free-to-play' –los que permiten jugar gratis– que impulsan la Diputación Foral de Álava y el Gobierno vasco. El emprendedor gerundés Pau Puiggós había terminado poco antes de estudiar un grado superior de programador de videojuegos y, visto «lo mal que estaba el sector», decidió crear su propio juego. «Tenía muy claro a qué quería dedicarme. Me gustan los videojuegos desde que tengo tres o cuatro añitos. Aprendí a leer con ellos y crecí enganchado a 'DarkOrbit' –ríe–. Así que me decidí a crear yo mismo uno. De hecho, estuve un año trabajando solo, hasta que tuve la oportunidad de venir a Vitoria. Aquí conocí a mucha gente con talento y me di cuenta de que para avanzar de verdad tenía que montar equipo, y aquí tenía con quien hacerlo», explica. Hoy trabajan junto a él cinco programadores y artistas gráficos que le permiten la gestión integral de los proyectos.

Juntos han rematado 'FreeXpace', un juego «de supervivencia espacial en el que los enemigos atacan por oleadas». «Las partidas duran siete minutos y en función del resultado que logres podrás conseguir recompensas que te permiten, por ejemplo, hacer mejoras en tus naves, aunque también las puedes pagar». Ese es de hecho el principal modelo de negocio que tienen en mente. El acceso al videojuego, que se ha lanzado hace sólo un par de semanas a modo de prueba en Canadá, será totalmente gratuito. Cualquiera podrá probar fortuna, pero quienes de verdad se enganchen, querrán tener más y mejores recursos para ir subiendo sus puntuaciones y esos recursos se obtienen en la tienda del propio videojuego. Con dinero terrícola.

Es decir, ya no hablamos de un producto sino de un servicio. Los desarrolladores cambian los ingresos puntuales que obtendrían de las ventas por los que de manera recurrente pueden obtener tanto de los jugadores, que gastan dentro del propio juego, como de los anunciantes, que saben dónde tienen un público objetivo y serán la segunda línea de negocio. Y para mantener el interés de los primeros y, con ello, el de los segundos están las actualizaciones, que aquí han llegado a tal punto que, ya en equipo, decidieron, «empezar 'FreeXpace' de cero».

Estudio de producción de videojuegos para teléfonos móviles Player to Player Productions Vitoria

«Hemos desarrollado una tecnología propia que nos permite sistematizar mucho nuestros procesos productivos. Nos posibilita la creación de videojuegos mediante módulos. A trozos, podríamos decir. Cada mecánica de juego –como los enemigos o las habilidades de los protagonistas, por ejemplo– funciona como un componente reutilizable en otros, lo que facilita la creación de múltiples videojuegos en paralelo y reduce significativamente los tiempos y costos de desarrollo», explica Puiggós. El conejillo de Indias fue la aventura espacial con la que arrancó esta aventura empresarial, pero ya preparan en paralelo otros dos y creen que podrán a llegar a desarrollar «entre cuatro y seis más cada año. De momento, serán 'single-player' –los diseñados para un único jugador– porque su desarrollo requiere contar con menos capital y es más escalable».

Por otra parte, Player to Player también desarrolla proyectos para terceros, «lo que nos permite diversificar ingresos y minimizar riesgos mientras continuamos escalando la propiedad intelectual del estudio y mejorando nuestra tecnología», explica Puiggós, que será uno de los promotores de 'startups' que participarán el día 26 en Araba Venture, el foro empresarial abierto al público que impulsan EL CORREO, la Diputación de Álava, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y Fundación Vital para generar oportunidades de negocio para el ecosistema emprendedor del territorio histórico.

A la conquista del espacio... empezando por Canadá 'FreeXpace', el juego que dio origen a la creación de Player to Player, se lanzó hace dos semanas en Canadá, de momento sólo para los teléfonos móviles que cuentan con el sistema operativo Android aunque ya trabajan para que pronto esté disponible también para iOS. La elección del país norteamericano para su debut obedece a una estrategia en la que lo fundamental es «no cargarse mercados». «Hemos empezado allí porque buscamos mercados de habla inglesa y pequeños. O mejor dicho, con comunidades de jugadores pequeñas. El juego necesitará aún algunas mejoras de calado y eso puede quemar un mercado que luego es muy difícil recuperar. Después pasaremos a Turquía e Indonesia, y esperamos llegar a España este mismo año, porque la traducción es lo de menos», explica el promotor de la 'startup' Pau Puiggós.