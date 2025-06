Becarios, sabemos que tenéis talento

Iratxe Bernal Sábado, 7 de junio 2025, 00:31 Comenta Compartir

Sabemos que tienes talento. Formación, ilusión por hacer cosas e interés por empezar una carrera profesional, también, pero sabemos que, sobre todo, tienes talento. Con esta afirmación tan alentadora Amazinglers da la bienvenida a todos los estudiantes y recién graduados que se asoman a esta plataforma digital nacida para ser algo así como el «Linkedin de la generación Z» y ayudar a estos jóvenes, a veces algo perdidos, a encontrar los convenios de prácticas y contratos de formación más adecuados para desarrollar ese talento.

Esa es la definición que hace su promotora, la alavesa Igone Ruiz de Azua, una joven psicóloga que completó su formación estudiando un máster en comunicación social y otro en desarrollo de recursos humanos y consultoría. Este segundo, que es el que ha marcado desde entonces su carrera profesional, lo realizó en Inglaterra, donde pasó los siguientes ocho años trabajando en empresas del sector, en las que, entre otras tareas, diseñó los programas de prácticas con los que distintas empresas e incluso organizaciones no gubernamentales trataban de captar talento. A eso se une su propia experiencia previa buscándose la vida en lo que buenamente le salía y, sobre todo, su trabajo como voluntaria con adolescentes de hogares desestructurados.

A su regreso a casa pensó en poner en marcha su propia consultoría, idea que hace unos meses acabó derivando en la creación de Amazinglers, que en inglés significa asombrosos, lo que ya da idea de la fe que tiene en las capacidades que pueden mostrar los universitarios si cuentan con un pequeño empujón. «Me parece que los chavales de entre 20 y 25 años que se acercan por primera vez al mercado laboral necesitan una plataforma pensada expresamente para ellos. Cuando ya se cuentan con dos o tres años de experiencia también se tienen otros recursos y canales para contactar con las empresas que nos interesan y puede que hasta sean ellas las que nos busquen directamente porque nos tienen en su radar. Pero nada más terminar de estudiar, cuando eres becario, hace falta alguien que te encamine un poco, y ese es el hueco que queremos cubrir. Para empezar, queremos ser el lugar de referencia, ese al que saben que deben dirigirse para encontrar de manera gratuita esas primeras prácticas o contratos de formación que buscan», explica.

«Es verdad –reconoce la emprendedora– que las universidades hacen una gran labor con sus bases de datos y las jornadas de empleo que organizan para que las empresas se den a conocer entre el alumnado. Lo malo es que sólo pueden participar en algunas de esas citas, así que escogen cuatro o cinco y al final la oferta total de prácticas queda un poco dispersa. Para solucionar esto, nosotros estamos llegando a acuerdos con las universidades para que sus graduados vayan a nuestra plataforma pudiendo al mismo tiempo estar apuntados a los programas que pongan en marcha los propios centros».

Aunar toda esa oferta en una misma web –y aplicación móvil– ya tiene mérito, pero ella no quiere quedarse ahí. No quiere hacer de Amazinglers un mero portal de intermediación laboral en el que los jóvenes que se registren se puedan apuntar a las ofertas que vayan publicando las empresas; además, quiere que los becarios obtengan la mejor experiencia posible de esas prácticas. Y eso conlleva una constante labor de seguimiento.

«Mantenemos el contacto con ellos y si la situación por algún motivo no funciona o los perfiles no han encajado ofrecemos asesoramiento para ver qué aspectos se pueden mejorar por ambas partes. Lo más importante es el desarrollo profesional y personal de los becarios, por eso también damos a las empresas la oportunidad de ofrecer empleos que requieran muy poca experiencia, para no dejar de lado a los jóvenes que ya han agotado sus períodos de prácticas. Queremos que ese acompañamiento sea lo que nos diferencie».

Por otra parte, retomando la idea de ser el «Linkedin de la generación Z» la 'startup' también quiere servir a sus usuarios para crear una primera comunidad profesional, una red social en la que compartir experiencias, «aunque esta es una idea que tenemos un poco más con vistas al futuro», adelanta Ruiz de Azua.

Finalmente, sin perder de vista su intención inicial de crear una consultoría de recursos humanos, la plataforma ofrecerá a las empresas que lo soliciten otros servicios. Entre ellos destacan la selección de las solicitudes que se puedan presentarse para una misma oferta o el diseño de programas de prácticas y protocolos de bienvenida que conecten a los recién incorporados con la cultura corporativa de cada firma y les sirva tanto para captar talento como para fidelizarlo.

«Eventos como Araba Venture ayudan a los emprendedores a crear comunidad» Que Igone Ruiz de Azua quiera hacer de Amazinglers una comunidad no es casualidad. Es una forma de entender la vida y, por supuesto, el emprendimiento. «Trabajar con otros ayuda a mejorar. Tengo mucho que agreceder a las instituciones alavesas, pero creo que aún falta esa comunidad emprendedora en la que nos apoyemos unos a otros. Por eso, animo a todo el que tenga una idea a acudir a eventos como Araba Venture, que ayudan a crearla», dice aludiendo al foro que el día 26 organizan EL CORREO, la Diputación de Álava, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y Fundación Vital.