Listos para coger la ola

Iratxe Bernal Domingo, 1 de junio 2025

Vitoria. Los surfistas saben muy bien que hasta los mejores días de olas tienen un final un tanto engorroso; toca lavar y secar el neopreno. Y no puede hacerse de cualquier manera. Deben enjuagarlo a mano para quitar toda la arena, después usar un jabón neutro o un desinfectante expresamente formulado para este material y, finalmente, tenderlo donde no dé mucho el sol y con un poco de mimo para que no se deforme. Total, un proceso bastante tedioso del que en 2019 Naia Espinosa y Juanjo Torres quisieron librarse. Su idea: automatizarlo gracias a máquinas de lavado y secado que podrían instalarse en las propias playas, dando así a los surfistas la posibilidad de regresar a casa con el traje ya listo para volver a ponérselo. Una solución aparentemente sencilla que dio origen a Dryfing, una de las quince 'startups' escogidas para mostrar el buen momento de la innovación alavesa en la primera edición del foro empresarial Araba Venture, que se celebrará el 26 de junio en el Palacio Europa.

La propuesta de partida de la firma era diseñar máquinas de un tamaño similar al de las de 'vending' y que formaran parte del equipamiento público con que ya cuentan las playas, como las duchas o los lavapiés. Sin embargo, a medida que iban desarrollando la parte más técnica se dieron cuenta de que, aun siendo mucho más rápido que en casa, el secado resultaba demasiado lento como para tener al usuario esperando en la playa pendiente de la máquina.

Escuelas de surf

Había pues que cambiar de público objetivo. Dejar de lado a los surfistas que van por libre y pasar de 'sólo' limpiar a desinfectar para así acercarse a las escuelas de surf, donde los trajes son de uso compartido y requieren una higienización más concienzuda. «Lo normal es que cuenten con lo que llaman 'zona húmeda', donde los meten en bañeras. En las temporadas de mucho trabajo hay ocasiones en las que casi hay que entregárselos a un grupo en cuanto se los quita otro, sin poder esperar a el material se termine de secar y eso es muy desagradable para el usuario», explica Espinosa.

Tirando de ese hilo vieron que las ventajas para estos establecimientos incluso irían bastante más allá. «Al ofrecer los trajes siempre perfectamente limpios y secos, no sólo mejoran el servicio que prestan. Agilizar el proceso les permite tener un 'stock' más reducido de trajes y comprarlos de más calidad porque los van cuidar mejor. Además, ahorran tiempo, ya que en cada tanda se tratan diez trajes, pero también espacio, agua y energía. Toda la 'zona húmeda' se limita al metro cuadrado que ocupa la máquina y a una única salida de desagüe; el consumo de agua se reduce en un 60%, por lo que se puede usar incluso en regiones que en verano tienen restricciones; y sólo hace falta un enchufe normal, como el de cualquier ordenador, de modo que no hay que contratar más potencia para su instalación», subraya la cofundadora de la 'startup'. Y, por si esto fuera poco, después han visto que algunas de estas escuelas y clubes han logrado otra fuente de ingresos al ofrecer el servicio de limpieza a particulares que acuden con su propio material y que también pueden lavar en las Dryfing Ura escarpines, lycras o chalecos.

Hoy, la firma cuenta con el apoyo de Easo Ventures y cinco inversores privados y ya ha instalado más de una decena de lavadoras-secadoras en clubes de surf, buceo y triatlón de Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia y Andalucía, e incluso han desarrollado su propio jabón desinfectante, que se puede emplear también en los lavados a mano. En principio, ésta iba a ser su segunda línea de negocio, pero «el mercado» enseguida les puso a tiro otra aún mejor. Una buena ola que estaban listos para coger.

Los cuatro elementos

«Presentamos las máquinas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque también tienen equipos de buceo y resultó que además estaban interesados en contar con una solución similar para los trajes de protección ignífuga -recuerda Espinosa-. Son equipamientos que requieren de cuidados muy especiales y, de hecho, las máquinas que estamos preparando para ellos incluso permiten contar cuántas veces se ha lavado ya un mismo traje porque, incluso tratándolos bien, van perdiendo propiedades».

Saltar del agua al fuego, les dio además la idea de buscar nuevos mercados y abordar «los cuatro elementos». «La línea Ura sería la de los trajes de surf y buceo, la ya comercializada, y Sua es la de los servicios de emergencia, de la que ya tenemos prototipo. Después, las que hoy todavía están en un punto más incipiente, serían Haizea, dedicada a máquinas como las que ya tenemos pero rediseñadas para permitir su instalación en veleros y barcos de recreo, y Lur, pensada para los pilotos de automovilismo y motociclismo», resume Espinosa señalando dónde busca ya Dryfing sus próximos rompientes.

