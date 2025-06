Iratxe Bernal Sábado, 14 de junio 2025, 00:18 Comenta Compartir

Los que ya tenemos unos años recordamos con cariño los libros de la serie 'Elige tu propia aventura' en los que eran nuestras decisiones las que determinaban el desenlace. «Si escoges abrir la puerta, pasa a la página 12. Si sigues por el pasillo sin detenerte, vete a la 16». A partir de ahí, cada lector se encaminaba a un final distinto, de modo que un mismo título se podía releer varias veces hasta explorar todas las bifurcaciones. Pues eso mismo, pero en formato digital, es lo que proponen las llamadas novelas visuales, un entretenimiento cada vez más popular entre los amantes de los videojuegos que la 'startup' Kirodo quiere acercar al público infantil.

La empresa nace como una filial de la catalana eShodo, productora dedicada al desarrollo de videojuegos de temática deportiva que, en pleno desarrollo de su primer lanzamiento, entendió que era mejor tener poco público pero muy fiel que mucho pero más disperso. Así, decidió probar suerte buscando un nicho dentro del nicho. «Las novelas visuales no son nuevas, pero aún no son muy conocidas y dentro de ellas nosotros estamos intentando algo que todavía no se ha hecho, que es adaptarlas al público infantil. Se trata de crear videojuegos interactivos a partir de sus cuentos, series o películas favoritas», explica Xavier Planell, uno de los fundadores de Kirodo.

Empresarialmente la idea tiene toda la lógica, y no sólo porque parte del desarrollo (como los personajes y las temáticas) y del marketing inicial ya lo han hecho otros. Para que nos suscribamos a la plataforma que los ofrezca es necesario que queramos jugar una y otra vez. Que esperemos ilusionados la siguiente entrega, sí, por supuesto, pero sobre todo que disfrutemos 'rejugando'. Es decir, hace falta un público feliz en la repetición. Vamos, como los niños con las películas que les gustan.

En principio, se dirigirán a pequeños de entre cinco y ocho años. «La duración de cada partida y la complejidad de las tramas se adaptarán a la edad del niño. Pero, al igual que los videojuegos de deportes que ya hacemos, siempre subrayarán valores como el esfuerzo, la superación, la cooperación, la diversidad... Lo mismo los textos que acompañen las imágenes.

Para los más pequeños serán más breves, pero tendrán un peso importante porque queremos que nuestros juegos sean también una forma más de acercarles a la lectura, además de una alternativa para los padres que buscan productos educativos para sus hijos». Planell explica que los contenidos preparados por sus escritores estarán supervisados por educadores y logopedas, además de por la editorial o productora que posea los derechos de la película o publicación en que se basen.

La firma, que en paralelo está desarrollando un 'software' que le permita sistematizar la parte más técnica de sus producciones, será una de las quince 'startups' que participarán el día 26 en Araba Venture, el foro empresarial abierto al público que impulsan EL CORREO, la Diputación de Álava, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y Fundación Vital para generar oportunidades de negocio al ecosistema emprendedor del territorio histórico.