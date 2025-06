El 'conseguidor' de la industria

Iratxe Bernal Domingo, 8 de junio 2025, 00:08 Comenta Compartir

David Ibáñez es algo así como el personaje de James Garner en 'La gran evasión'; el conseguidor, ese proveedor al que le puedes pedir lo que quiera que necesites para continuar con tu tarea. Algo fundamental si encima hablamos de componentes críticos, esos repuestos sin los que te quedas con la máquina parada y los plazos de entrega comprometidos. Su portal de compraventa de componentes industriales, Novaut, que maneja actualmente un catálogo de un millón de referencias, es una de las empresas que el día 26 de junio participarán en el foro empresarial Araba Venture.

Plataforma digital especializada en la venta de componentes industriales y repuestos críticos

La 'startup' nació hace cinco años aunque tiene su origen un poco más atrás. En 2016, este joven ingeniero técnico industrial trabajaba como responsable de mantenimiento de una empresa del sector de la automoción y era -es- un friki de todas las novedades que los fabricantes de componentes iban presentando. A eso se unió su «curiosidad» por la creación de las páginas webs, así que un día «contraté un servidor, metí una plantilla y cree un blog en el que me puse a escribir de lo que sabía», resume. Así nació NovedadesAutomatización, donde daba detalles técnicos y valoraba los productos según su propia experiencia. Era una publicación muy de nicho, con un público objetivo muy definido, que enseguida se hizo un nombre en el mundillo, por lo que los fabricantes empezaron a enviarle información sobre sus lanzamientos. «Fue cogiendo tal volumen que me levantaba a las seis para actualizar el blog antes de ir a trabajar y los fines de semana me dedicaba a mejorar la web y añadir funcionalidades», recuerda.

Concentración de la oferta

Como no sólo tenía sus fieles, sino que además contaba con cierta experiencia y hasta género, le pareció que el siguiente paso lógico era utilizar ese posicionamiento para desarrollar una plataforma de compraventa de componentes industriales. «Poco antes había hecho un intento de crear mi propia empresa distribuidora. Fue un intento muy corto, la verdad -ríe-, pero aún tenía los productos que no había logrado vender, así que ese 'stock' fue lo primero que se ofreció en el 'marketplace'. Por suerte, enseguida empezaron a llamar fabricantes interesados en colgar sus catálogos».

«La ventaja que ofrecíamos es la concentración de la oferta. Las grandes empresas con sus propias plataformas no dejan que otros ofrezcan en ellas sus productos; otras webs muestran los productos, pero si estás interesado en alguno te remiten al fabricante; y después están los gigantes del comercio electrónico, que no están enfocados al sector industrial. Nosotros, en cambio, éramos un inmenso almacén de suministro de repuestos donde podías encontrar cualquier componente industrial, todo lo que necesitaras para asegurar el correcto funcionamiento de tus máquinas e instalaciones», explica.

Araba Venture Impulsan. EL CORREO, la Diputación foral de Álava y el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y Fundación Vital.

¿Qué es? Punto de encuentro entre 'startups', empresas, inversores, clientes y figuras relevantes del ecosistema emprendedor.

¿Dónde y cuándo? Se celebrará el día 26 de junio en el Palacio de Congresos Europa.

Inscripciones arabaventure.com

Desde entonces, el portal ha apostado por la especialización para enfocarse sobre todo en la automatización y los repuestos críticos. «Me pareció un giro interesante. No puedes abarcarlo todo, y estos componentes son cruciales para los clientes. Si no tienes el mismo elemento es muy complejo poner otra vez la máquina en marcha. Tratar de cambiarlo por uno similar de otra maquina o de otro fabricante supone hacer ingeniería y acabar tocando otros elementos o la programación», describe.

Novaut reúne en la actualidad un millón de referencias entre las que se pueden encontrar componentes nuevos, pero también de segunda mano, reacondicionados e incluso excedentes «que se han ido quedando en las baldas de los fabricantes». «Independientemente de esto, no colgamos ningún anuncio que no hayamos supervisado, que no provenga de un vendedor que tengamos validado. En eso nos diferenciamos de otros 'marketplaces' en los que todo el mundo puede colgar lo que quiera; a nosotros nos interesa ofrecer una garantía, una tranquilidad al cliente», afirma su fundador.

En estos cinco años, Novaut ya ha realizado ventas en 92 países, una tendencia que quiere consolidar, por lo que el 26 acudirá en busca de financiación para incrementar marketing y mejorar la tecnología a Araba Venture, el foro empresarial abierto al público que impulsan EL CORREO, la Diputación de Álava, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y Fundación Vital para generar oportunidades de negocio al ecosistema emprendedor del territorio histórico.

Parada obligada en Júndiz para tener un mayor control de todos los pedidos Toda la logística que implica un catálogo de más de un millón de referencias y un mercado de hasta 92 países se concentra en la nave que la 'startup' estrenó en enero en Júndiz, tras finalizar su estancia de cinco años en la incubadora de BIC Araba. «Todo lo que se vende a través de nuestro portal pasa por nuestro almacén, así que nos interesaba estar cerca de la industria y bien conectados. Es cierto que eso puede incrementar algo el plazo de entrega, pero rara vez es más de un día y, a cambio, nos permite que el nuestro sea otro modelo de 'marketplace'; lo tenemos todo mucho más controlado, nos ahorramos cualquier llamada de un cliente quejándose del estado en que le ha llegado algo o preguntando dónde está un pedido que mueve un tercero». «Cuando montas una 'startup' te lleva tiempo y algunos errores aprender a gestionar inventarios, garantías, devoluciones... Hacer que todo pase por aquí es una lección aprendida», subraya David Ibáñez.