Cómo tomar el pulso a la empresa

¿Cómo te sentiste en la reunión de ayer y qué propones para mejorar sus resultados?

Para las empresas que no sepan cómo empezar a evaluar el bienestar de sus trabajadores, The Pulse ofrece una serie de plantillas que abordan distintas cuestiones como el ambiente laboral, el desarrollo profesional, la salud física y mental… A medida que la compañía quiera ir afinando los resultados porque ya sabe en qué ámbitos quiere actuar o en cuáles necesita hacerlo con más inmediatez, la plataforma también permite crear cuestionarios propios que se pueden enviar a toda la plantilla o sólo a un grupo concreto de empleados. «Las plantillas ayudan cuando no sabes qué preguntas darán respuestas realmente útiles, pero el sistema es muy flexible. Puedes preguntar, por ejemplo, si una reunión ha sido o no provechosa y sondear propuestas hay para mejorar», explican Pablo Atela y Marco Besteiro.