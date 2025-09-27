El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aleñá se lamenta en Son Moix. Factoría 9

Mallorca 1-0 Alavés

Un ejercicio de impotencia

Un despiste condena a un Alavés que controla el juego pero es incapaz de generar peligro

Jon Prada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:36

El Alavés cerró con la derrota (1-0) en Mallorca 24 horas para olvidar. La sanción de 12 meses a Facundo Garcés enrareció la previa ... de un partido en el que los albiazules completaron un ejercicio de impotencia ante el colista de LaLiga, que todavía no conocía la victoria en este campeonato. Los de Jagoba Arrasate se limitaron a estar ordenados y a castigar a los vitorianos en un despiste para llevarse los tres puntos.

