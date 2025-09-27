El Alavés cerró con la derrota (1-0) en Mallorca 24 horas para olvidar. La sanción de 12 meses a Facundo Garcés enrareció la previa ... de un partido en el que los albiazules completaron un ejercicio de impotencia ante el colista de LaLiga, que todavía no conocía la victoria en este campeonato. Los de Jagoba Arrasate se limitaron a estar ordenados y a castigar a los vitorianos en un despiste para llevarse los tres puntos.

La puesta en escena albiazul fue notable en cuanto a juego y presión, con Abde percutiendo por la banda izquierda una y otra vez. El Alavés dominó y tocó con soltura, aunque inquietó con cuentagotas el área de Leo Román. Contemporizaron y amasaron la posesión esperando el fallo de un Mallorca en crisis. Sin embargo, el error fue visitante. Morlanes sacó un bote neutral que cogió a todos los vitorianos 'desconectados'. Los bermellones montaron una jugada rápida entre Muriqi y Domenech que terminó convirtiendo Asano en el 1-0.

Con una hora por delante, el Alavés intentó buscar un empate que no llegó. Mojica probó a Sivera en una falta antes de una segunda mitad en la que los cambios de Coudet no reactivaron ofensivamente a los babazorros. Se diluyeron cuando el cansancio dejó sin chispa a Abde y a Carlos Vicente. Sin físico para imponer su ritmo y con Pablo Ibáñez en el banquillo, los vitorianos buscaron superar un muro que se fue empinando con el paso de los minutos. Las ocasiones de Tenaglia (larguero), Abde (tiro lateral blocado por el cancerbero balear) y Vicente (parada de Román) fueron contadas.

El Mallorca fue creciendo y rozó el 2-0, aunque el tiro de Morey lo sacó Pacheco bajo palos. El control del balón fue estéril para un Alavés al que volvieron a condenar las áreas. Un punto de los últimos nueve obliga a los albiazules a lograr un buen resultado en la próxima jornada frente al Elche en Mendizorroza para no irse con dudas al parón.