La FIFA sanciona a Facundo Garcés con un año sin jugar por usar «documentación manipulada» de Malasia

La FIFA ha anunciado este viernes una sanción de 12 meses sin jugar a Facundo Garcés por haber infringido el Código Disciplinario del organismo en ... lo que respecta a la falsificación de documentos. En concreto, acusa a la selección de Malasia y al central del Deportivo Alavés de usar «documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados» en un partido internacional.

El castigo aplica a «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» y, según detalla el organismo, «se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión». El organismo ha comunicado en el mismo texto que ha sido este mismo viernes cuando ha trasladado el veredicto tanto a la Federación malaya como al albiazul, así como a los otros seis jugadores castigados por el mismo motivo.

Según detalla en su comunicado la Federación internacional, tanto los jugadores como Malasia «disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada». Además, explica, esta resolución «se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA». De la misma forma, «la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha derivado al Tribunal del Fútbol de la FIFA la cuestión de los criterios de convocatoria para representar a la selección nacional de Malasia para su consideración».

Además, el organismo regido por el suizo Gianni Infantino impone sanciones económicas tanto a la Federación de Malasia como a Garcés y los otros seis futbolistas castigados (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Hector Hevel). En concreto, 350.000 francos suizos (375.000 euros) al país y 2.000 (2.143 euros) a cada futbolista.

Todo arranca el pasado 10 de junio. Entonces Malasia convocó a los siete jugadores, todos recién nacionalizados, en el partido que le enfrentó a Vietnam en el marco de la fase de clasificación para la Copa Asia de 2027. Tiempo después la FIFA «recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria» de seis de los siete jugadores. La reclamación excluye a Palmero, cuyo debut se había producido unos días antes.

Entonces Malasia se impuso por 4-0 a su rival y Garcés disputó el encuentro al completo. La temporada a nivel de clubes ya había finalizado, por lo que el central del Alavés arrancó entonces sus vacaciones hasta que se incorporó a la pretemporada albiazul unas semanas después. Desde entonces ha sido una pieza clave para el equipo hasta el punto de que ha disputado todos los minutos de Liga hasta ahora. También ha jugado otro partido con su selección, ante Singapur el pasado septiembre. Causó baja en el choque ante Palestina disputado días después con el objetivo de regresar antes la dinámica del equipo vitoriano.

«Tras incoar los procedimientos habituales, la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluó toda la documentación pertinente» y ha determinado castigar tanto al órgano federativo como a los siete futbolistas. La suspensión se fundamenta en un infringimiento del artículo 22 del Codigo Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de pasaportes.

La comunicación de la Federación de Malasia el pasado mes de junio de que Garcés había recibido el pasaporte del país fruto de un antepasado oriundo del país asiático fue recibida por sorpresa. Según explicó el jugador tiempo después en una entrevista con EL CORREO, todo se debe a los vínculos de su abuelo. «Yo ya sabía cuál era su origen, pero nunca me llegué a imaginar que podría surgir esta posibilidad. Me comentaron que estaban armando un proyecto interesante, algo que me entusiasmo», aseguró. El primer contacto entre ambas partes fue en abril, pero no decidió vestir la camiseta malaya hasta junio.

La sanción, siempre en el caso de que no prospere un potencial recurso, dejaría al jugador sin posibilidades de jugar un partido hasta el próximo 26 de septiembre de 2027 y ni siquiera poder entrenar con el equipo. Un escenario similar al que atraviesa el también central Yeray Álvarez, del Athletic, castigado con diez meses tras haber dado positivo en un control antidopaje. En su caso se ejercita con el Derio, de Tercera RFEF, club sin estatus profesional.