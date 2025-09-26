El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Garcés, en el túnel de vestuarios de Mendizorroza. Jesús Andrade

La FIFA sanciona a Facundo Garcés con un año sin jugar por usar «documentación manipulada» de Malasia

La Federación internacional extiende el castigo a otros seis jugadores de su selección, a los que también impone una sanción económica. La decisión es recurrible y aplica desde este viernes

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:25

La FIFA ha anunciado este viernes una sanción de 12 meses sin jugar a Facundo Garcés por haber infringido el Código Disciplinario del organismo en ... lo que respecta a la falsificación de documentos. En concreto, acusa a la selección de Malasia y al central del Deportivo Alavés de usar «documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados» en un partido internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  2. 2

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  3. 3

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  6. 6

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  7. 7 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  8. 8

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  9. 9

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  10. 10 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La FIFA sanciona a Facundo Garcés con un año sin jugar por usar «documentación manipulada» de Malasia

La FIFA sanciona a Facundo Garcés con un año sin jugar por usar «documentación manipulada» de Malasia