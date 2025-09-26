El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre

La defensa albiazul, un foco continuo de inquietud

El club se abona a la «prudencia» y avanza que «analizará todos los datos» en la sanción de Garcés antes de adoptar una postura

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:10

El Deportivo Alavés apela a la «prudencia» y la «cautela» en el caso de Facundo Garcés. Después de conocer que la FIFA sancionó este viernes al jugador durante un año por usar «documentación manipulada» para jugar con Malasia ... , fuentes de la entidad albiazul apuntaron a este periódico que han comenzado a «analizar todos los datos» –al ser un caso ajeno al club– para esclarecer lo ocurrido antes de adoptar alguna postura firme. El Alavés remarca que «confía en la presunción de inocencia». Mientras, apuntaba avanzada la tarde de ayer que no había recibido ninguna notificación –de la FIFA o LALiga– que impida al jugador disputar el partido de hoy ante el Mallorca. De hecho, el central argentino ha entrado en la convocatoria. La noticia se produjo durante el vuelo del equipo y el jugador fue conocedor de ella al tomar tierra.

