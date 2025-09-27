Abde Rebbach, MVP albiazul del Mallorca-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:35
Sivera
Portero
Valoración del redactor
Sin posibilidades de evitar el gol de Asano, el portero alicantino no tuvo mucho trabajo en un partido con pocas ocasiones. Sivera frenó, de forma poco ortodoxa, un latigazo de Mojica y un centro de Samu Costa.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El gallego completó otro encuentro serio. Jonny cerró bien la banda derecha y tuvo también capacidad de pisar campo rival para participar en las combinaciones. Agotado, fue sustituido en el tramo final.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
El madrileño regresó al once del Alavés cuatro jornadas después. Vio una amarilla por un agarrón a Domenech y subió sin claridad en un partido que exigía mayor presencia ofensiva del lateral. Sustituido por Yusi a la hora.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El lateral argentino volvió al once y al centro de la zaga. Tuvo que ‘pegarse’ con Muriqi y en la mayoría de acciones salió victorioso ante uno de los ‘9’ más potentes de Primera gracias a su velocidad y garra.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
El centrocampista navarro jugó con una marcha más que sus compañeros en el medio. El Alavés presionó y tuvo mayor ritmo con él en el campo, aunque salió en la foto del gol al no ir a por el balón con Morlanes.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
El aragonés tuvo un partido difícil con Mojica. El colombiano llevó al límite a un Vicente que apenas pudo desbordarle. En la segunda mitad, agotado, tuvo el empate en un tiro que blocó Román. Acabó de lateral.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
De vuelta en el doble pivote, el cordobés trató de equilibrar a un Alavés que dominó la posesión pero sin excesiva profundidad en ataque. En un partido físico, Blanco trató de imponer su fútbol en la medular.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
El catalán fue titular como mediapunta por primera vez en la temporada. Tocó mucho balón pero no pudo darle fluidez al fútbol albiazul. Después, bajó al doble pivote para agitar el juego vitoriano sin éxito.
Abde Rebbach
Centrocampista
Mejor del partido
Valoración del redactor
El extremo argelino repitió titularidad y fue el principal argumento ofensivo de los vitorianos. La banda izquierda y sus botas condensaron el peligro albiazul. Abde encaró una y otra vez, poniendo en jaque con su velocidad a la defensa balear. Román le privó del gol en la segunda mitad. Un buen duelo.
Lucas Boyé
Delantero
Valoración del redactor
El argentino fue titular y ejerció de referencia para sus compañeros en la hora que jugó. Boyé bajó los balones que le llegaron y les dio sentido, aunque muy lejos del área. Tuvo una ocasión que le detuvo Román.
Jon Pacheco
Defensa
Valoración del redactor
El navarro repitió titularidad y se mostró otra vez seguro. Sólido en el despeje y aseado a la hora de sacar el balón, Pacheco ordenó la zaga y salvó bajo palos el 2-0 de Morey. La sanción de Garcés le asienta en el once.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
Salió para darle mayor profundidad al lateral izquierdo pero no pudo generar grandes dosis de peligro.
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
Sin capacidad de desborde por la banda derecha.
Mariano Díaz
Delantero
Valoración del redactor
No tuvo ocasiones en el área.
Denis Suarez
Centrocampista
Valoración del redactor
Sin tiempo para imponer su juego en el centro del campo.
Baja
Dudas
Sube
Seguro
Clasificación general
JugadorPuntos
Antonio Sivera49
Carlos Vicente48
Jonny Otto48
Pablo Ibañez48
Nahuel Tenaglia47
Toni Martínez45
Antonio Blanco43
Carles Aleñá43
Facundo Garcés42
Mariano Díaz36
Abde Rebbach35
Jon Guridi33
Victor Parada30
Calebe Gonçalves26
Denis Suarez23
Lucas Boyé21
Ander Guevara18
Jon Pacheco18
Yusi18
Moussa Diarra15
Carlos Benavídez-
Grégoire Świderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Lander Pinillos-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
