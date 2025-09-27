El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tenaglia celebra su gol al Levante. D. ALAVÉS
Mallorca-Alavés

Tenaglia acompaña a Pacheco como central tras la sanción a Garcés

El Chacho Coudet introduce seis cambios (Tenaglia, Parada, Blanco, Carlos Vicente, Aleñá y Boyé) respecto al once que empató en Getafe

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:31

El Deportivo Alavés saltará a Son Moix a medirse al Mallorca todavía sacudido por la inesperada sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA a Facundo Garcés. El central, imprescindible durante toda la temporada siendo el único jugador, junto a Sivera y Jonny, que ha disputado todos los minutos (540) en estas primeras seis jornadas con los albiazules, no podrá competir en Mallorca tras recibir el club la notificación de su castigo por el uso de «documentación manipulada» por parte de Malasia para poder convocarle.

Un shock, a la espera de los recursos pertinentes, que ha llevado al Chacho a recomponer su zaga ante el Mallorca presentando seis cambios respecto al equipo que empató (1-1) el miércoles en Getafe. En el centro de la defensa, Tenaglia recupera su lugar, aunque en esta ocasión jugará junto a Pacheco. El defensa navarro estuvo a gran nivel en el Coliseum y repite en el once. Ambos, argentino y ex de la Real Sociedad, apuntan a ser la pareja de centrales titulares de los albiazules en los próximos meses mientras se resuelve la situación de Garcés.

Con Sivera bajo palos, los laterales son para el incombustible Jonny en la derecha y Parada, que no era titular desde la segunda jornada frente al Betis, en la izquierda. Yusi, notable en Getafe, esperará de inicio en el banquillo. También el goleador Guevara, cuyo lugar en el pivote lo ocupa Blanco. El cordobés, imprescindible en la sala de máquinas en las primeras cinco jornadas, vuelve tras descansar en el Coliseum haciendo pareja en el medio con Pablo Ibáñez.

Abde y Carlos Vicente

Coudet utiliza de inicio, por primera vez, a los dos extremos puros que tiene en la plantilla. Ya lo hizo durante la segunda mitad frente a los 'azulones' y repite este plan en Son Moix. Carlos Vicente recupera su sitio en la banda derecha y Abde Rebbach se consolida en la izquierda. La mediapunta será para Aleñá, que regresa al once, con Guridi y Denis Suárez en el banquillo de inicio. Y en punta, el experimento de dos delanteros de Getafe, con Toni Martínez y Mariano arriba, se queda en cuarentena de inicio. Boyé vuelve a ser el '9' titular como en la derrota (1-2) frente al Sevilla en Mendizorroza de hace una semana. El argentino será la referencia de un Alavés que busca el triunfo ante un Mallorca en crisis y en puestos de descenso que no conoce todavía la victoria.

