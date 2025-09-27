El Alavés aplica la sanción de la FIFA y deja a Garcés fuera de la convocatoria

El Deportivo Alavés deja a Facundo Garcés fuera de la convocatoria para el partido que enfrentará este sábado (18.30) a los vitorianos contra el ... Mallorca. Y aplica, por tanto, la sanción impuesta por la FIFA con carácter inmediato. El organismo internacional anunció este viernes que el jugador se enfrentaba a una inhabilitación de doce meses «para todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» por «usar documentación manipulada» para jugar con la selección de Malasia. Sin embargo, esa notificación publicada en la web de la FIFA no había llegado a las oficinas del Paseo de Cervantes, hasta la mañana de este sábado.

La entidad albiazul, tras conocer oficialmente el castigo al que se enfrenta el jugador, ha emitido un comunicado en el que «desea destacar su respeto a la presunción de inocencia que asiste al jugador, confiando en que el proceso se resuelva con la mayor celeridad posible». Asimismo, fuentes del club trasladaron a este periódico que «analizarán todos los datos» antes de adoptar una postura firme, dado que se trata de un caso ajeno al club, aunque le afecte directamente. Garcés no volverá a vestir la camiseta del Alavés hasta el 26 de septiembre de 2026.

De hecho, la FIFA comunicó en el mismo texto que fue este viernes cuando trasladó el veredicto tanto a la Federación malaya como al jugador, así como a los otros seis futbolistas castigados por el mismo motivo. Según detalla en su comunicado la Federación internacional, tanto los jugadores como la propia Malasia (FAM) «disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada». La FAM ya ha anunciado que va a presentar alegaciones porque «los jugadores involucrados y la propia FAM han actuado con buena fe y total transparencia durante todo este proceso», asegura.

El origen del caso

La noticia se hizo pública mientras Garcés se encontraba en el avión que desplazaba a la expedición del Alavés a Palma de Mallorca. El jugador conoció la sanción en el momento que tomó tierra. El club, en un primer momento, apeló a la «cautela» al no tener notificación oficial de la FIFA. De hecho, el central argentino ha seguido dentro de la convocatoria hasta apenas seis horas antes del partido. «Como consecuencia de esta decisión, Facundo Garcés no podrá formar parte de la convocatoria para el encuentro que disputaremos esta tarde frente al RCD Mallorca», ha explicado el club.

Todo arrancó el pasado 10 de junio. Entonces Malasia convocó a los siete jugadores, nacionalizados en las semanas previas, para el partido que le enfrentó a Vietnam en el marco de la fase de clasificación para la Copa Asia. Tiempo después la FIFA «recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria». Además del propio Garcés, en esa denuncia también se señaló a otros seis jugadores (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Hector Hevel) relacionados con el mismo motivo, utilizar «documentación manipulada»