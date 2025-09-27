El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Alavés aplica la sanción de la FIFA y deja a Garcés fuera de la convocatoria

El organismo internacional ha inhabilitado al central argentino por usar «documentación manipulada» para jugar con Malasia

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:56

El Deportivo Alavés deja a Facundo Garcés fuera de la convocatoria para el partido que enfrentará este sábado (18.30) a los vitorianos contra el ... Mallorca. Y aplica, por tanto, la sanción impuesta por la FIFA con carácter inmediato. El organismo internacional anunció este viernes que el jugador se enfrentaba a una inhabilitación de doce meses «para todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» por «usar documentación manipulada» para jugar con la selección de Malasia. Sin embargo, esa notificación publicada en la web de la FIFA no había llegado a las oficinas del Paseo de Cervantes, hasta la mañana de este sábado.

