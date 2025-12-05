El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Más de 2 kilómetros de retenciones en Santo Domingo por la avería de un coche
Imagen de archivo de Santo Domingo. E. C.

Más de 2 kilómetros de retenciones en Santo Domingo por la avería de un coche

Dos personas han tenido que ser trasladadas a Cruces tras una colisión entre dos turismos en la carretera que enlaza Muskiz con la playa de La Arena

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:40

Comenta

La avería de un vehículo está provocando importantes retenciones en Santo Domingo. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, se han formado hasta 2 kilómetros de retenciones que coinciden con un mañana lluviosa en Bilbao, lo que siempre puede dificultar la circulación en las carreteras.

En concreto, el incidente ha tenido lugar en la Bi-20 dirección Bermeo. La Ertzaintza ha tenido que cortar un carril hasta que se retire el vehículo averiado.

Dos heridos en Muskiz

Por otro lado, a las 6.10 horas, se ha producido una colisión entre dos turismos en la Bi-794, en la carretera que enlaza Muskiz con la playa de La Arena. El choque ha tenido lugar en la zona de Petronor, cerca del carril de acceso a la A-8, si bien no se han producido problemas circulatorios. En estos momentos se está limpiando la calzada. Dos personas, un hombre y una mujer, han tenido que ser trasladados al hospital de Cruces.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  8. 8 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Más de 2 kilómetros de retenciones en Santo Domingo por la avería de un coche

Más de 2 kilómetros de retenciones en Santo Domingo por la avería de un coche