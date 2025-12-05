Más de 2 kilómetros de retenciones en Santo Domingo por la avería de un coche
Dos personas han tenido que ser trasladadas a Cruces tras una colisión entre dos turismos en la carretera que enlaza Muskiz con la playa de La Arena
Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:40
La avería de un vehículo está provocando importantes retenciones en Santo Domingo. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, se han formado hasta 2 kilómetros de retenciones que coinciden con un mañana lluviosa en Bilbao, lo que siempre puede dificultar la circulación en las carreteras.
En concreto, el incidente ha tenido lugar en la Bi-20 dirección Bermeo. La Ertzaintza ha tenido que cortar un carril hasta que se retire el vehículo averiado.
Dos heridos en Muskiz
Por otro lado, a las 6.10 horas, se ha producido una colisión entre dos turismos en la Bi-794, en la carretera que enlaza Muskiz con la playa de La Arena. El choque ha tenido lugar en la zona de Petronor, cerca del carril de acceso a la A-8, si bien no se han producido problemas circulatorios. En estos momentos se está limpiando la calzada. Dos personas, un hombre y una mujer, han tenido que ser trasladados al hospital de Cruces.
