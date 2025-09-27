Coudet: «La sanción de Garcés supone un problema»

Después del comunicado emitido por el Deportivo Alavés en la mañana de este sábado, Eduardo Coudet ha tomado la palabra sobre la sanción de la FIFA a Facundo Garcés ... . Lo ha hecho en la previa del partido ante el Mallorca; un encuentro para el que ha tenido que modificar sus planes después de que la entidad alavesista haya recibido la notificación de la inhabilitación.

Las palabras del entrenador argentino reflejan la magnitud del contratiempo. «Es un problema, por eso esperamos que se solucione en un corto periodo», ha comentado respecto a un jugador que había disputado todos los minutos en estas primeras seis jornadas de competición liguera. «Le toca ingresar a Pacheco, que lo ha hecho muy bien. Pensaremos en el partido y después veremos», ha añadido.

Coudet desvía el foco de la sanción a Garcés, pero tiene claro que se trata de un asunto capital que centrará la atención del club albiazul. «Ha sido muy reciente para nosotros. Veremos cómo continúan las cosas». Tanto que el defensor argentino conoció la sanción una vez la expedición vitoriana puso pie en suelo firme. «Sinceramente he hablado con él y está tranquilo con la situación. Simplemente le podemos acompañar desde fuera», ha añadido, dado que Garcés no podrá practicar «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol».