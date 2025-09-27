El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Un accidente provoca al menos 4 kilómetros de retenciones en La Avanzada en sentido Getxo
Coudet, en el banquillo de Son Moix. Factoría 9

Mallorca-Alavés

Coudet: «La sanción de Garcés supone un problema»

Tras conocer la inhabilitación, el entrenador argentino ha hablado con el jugador, que le ha trasladado que está «tranquilo»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:08

Después del comunicado emitido por el Deportivo Alavés en la mañana de este sábado, Eduardo Coudet ha tomado la palabra sobre la sanción de la FIFA a Facundo Garcés ... . Lo ha hecho en la previa del partido ante el Mallorca; un encuentro para el que ha tenido que modificar sus planes después de que la entidad alavesista haya recibido la notificación de la inhabilitación.



