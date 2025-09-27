Con toque, pero sin filo

El Alavés, al que le faltó contundencia en las áreas, perdió en otro campo maldito como el del Mallorca. Y eso que el conjunto bermellón ... jugó con la ansiedad y obligación de sumar puntos de una tacada para salir de los puestos de descenso. De esta forma, el equipo albiazul actuó fiel a su estilo, dominando más el balón pero sin apenas fruto para crear ocasiones claras de gol. De hecho, casi dobló la posesión de la pelota sobre el contrario, así como córners a favor y fueras de juego.

Para empezar, volvieron casi todos los titulares y más habituales. Se mantuvo como extremo izquierdo Abde, uno de los jugadores más incisivos. Estuvo acompañado por Parada en el lateral zurdo para compensar más su banda. Sin embargo, la zaga alavesista se vio sacudida el día anterior con una baja tan inesperada como importante. Su central Garcés, con todos los minutos sobre el campo hasta ahora, fue castigado por la FIFA con un año sin jugar por posibles irregularidades con su selección de Malasia. Es así como repitió el central navarro Pacheco en el eje de la defensa. Pero el problema no es que fuera por una tarde, sino por una larga ausencia en una zona capital si no prosperan los recursos.

Las sensaciones de juego son superiores esta temporada, pero es necesario acertar en el once para disparar más a puerta

Casualmente, el gol bermellón llegó en la primera parte, tras una rápida jugada a balón 'parado'. Aun así, fue mérito del japonés Asano convertir tan clara oportunidad de marcar. Y a destacar la labor incansable, primero del experimentado Muriqui en punta y luego de su joven sustituto Joseph -cedido por el Leeds- ante la defensa visitante. Porque, si el Mallorca, de manera lógica, refrescó sobre todo su medular tras la reanudación, el Alavés tiró de dos delanteros con Mariano y Toni Martínez. Pero no dio el fruto deseado. Tampoco lo hicieron el resto de sustituciones ofensivas para las bandas, porque incluso el oponente acabó el partido en campo contrario. Es decir, el fútbol más directo y físico del rival pudo con la presión inicial y el mayor manejo albiazul del esférico. Es así como realmente el Alavés se prodigó con poca verticalidad en ataque, y eso que lo intentó hasta el final y con poco le hicieron bastante daño en su campo.

En busca del equilibrio

Se antoja necesario equilibrar el juego del equipo para crear más opciones de gol y no es tanto por qué futbolistas jueguen, sino por la forma de jugar. Ya hemos visto la mayor parte de las cartas de que disponemos y se trata de acertar con once jugadores inculcados para disparar más a puerta y a su vez no decaer en la seguridad de una defensa que no ha funcionado mal hasta ahora. Por algo hemos sacado puntos con demasiadas jugadas a balón parado, pero el contrincante también ensaya sus tácticas.

Debemos mejorar en aspectos del juego más incontrolables y que dependen de la calidad e inspiración de los atacantes. Esta temporada, las sensaciones de juego son superiores a las anteriores y la plantilla está más dotada en número de individuos y perfiles, pero en Primera sabemos que cualquier acción aislada puede decidir un partido. A la postre, un punto de dos salidas consecutivas y tras perder en casa, nos devuelve a la realidad de la zona medio-baja de la tabla, a la vez que el rival de turno se nos aproxima. La próxima visita del recién ascendido Elche a Mendizorroza será otra prueba de fuego para calibrar el nivel competitivo y rendimiento de esta plantilla, a la que su técnico Coudet está probando día tras día.