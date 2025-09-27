El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toni Martínez, que salió en el segundo tiempo, conduce la pelota en carrera. Factoría 9

Con toque, pero sin filo

Análisis. ·

El fútbol más directo y físico del Mallorca pudo con la presión inicial y el mejor manejo del equipo albiazul, que echó en falta una mayor verticalidad

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:58

El Alavés, al que le faltó contundencia en las áreas, perdió en otro campo maldito como el del Mallorca. Y eso que el conjunto bermellón ... jugó con la ansiedad y obligación de sumar puntos de una tacada para salir de los puestos de descenso. De esta forma, el equipo albiazul actuó fiel a su estilo, dominando más el balón pero sin apenas fruto para crear ocasiones claras de gol. De hecho, casi dobló la posesión de la pelota sobre el contrario, así como córners a favor y fueras de juego.

