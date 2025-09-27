El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet, tras la derrota por la mínima: «Me duele que por tan poquita cosa se te escapen puntos»

El técnico albiazul pide ser más «malvados» tras el despiste del bote neutral y lamenta los pocos disparos registrados «en base a lo que generamos»

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:17

Un bote neutral, un solo ataque en semifallo le fue suficiente al Mallorca para sumar los tres puntos que hubieran hecho bueno el empate del ... Alavés en Getafe. «Me duele que por tan poquita cosa se te escapen puntos», se arrancó Coudet. «Tenemos que ser… más malvados. Alguien delante de la pelota, alguien molestando, eso que decimos a veces de colmillo. Con el Sevilla otra jugada rápida nos pesó», lamentó. «No podemos darnos el lujo de despistarnos así», se sumó Antonio Blanco.

