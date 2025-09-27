Coudet, tras la derrota por la mínima: «Me duele que por tan poquita cosa se te escapen puntos»

Un bote neutral, un solo ataque en semifallo le fue suficiente al Mallorca para sumar los tres puntos que hubieran hecho bueno el empate del ... Alavés en Getafe. «Me duele que por tan poquita cosa se te escapen puntos», se arrancó Coudet. «Tenemos que ser… más malvados. Alguien delante de la pelota, alguien molestando, eso que decimos a veces de colmillo. Con el Sevilla otra jugada rápida nos pesó», lamentó. «No podemos darnos el lujo de despistarnos así», se sumó Antonio Blanco.

El técnico quiso dejar una apreciación crítica a la reanudación del juego después de que el balón hubiera golpeado en el árbitro. «Era una pelota que iba para nosotros nuestra y pareció muy rápida devolvérsela a ellos, sin esperar un poco más a que estuviésemos armados. Ese fue el detalle», explicó sobre sus protestas al colegiado en la acción. Desde el césped, Blanco se ciñó al despiste de la mayoría de jugadores, hiperestáticos en la acción. «Si das un metro en Primera, es gol».

Le faltó remate al Alavés en Son Moix. «Llegamos mucho al borde del área por los costados, a la frontal en cuanto a centros, pero no estuvimos para nada precisos. Tenemos que tener más finalizaciones en base a lo que generamos para tener más facilidad de marcar», expuso el argentino. Es decir, tirar más. Coudet probó de inicio con Boyé para después dar paso a Toni Martinez y Mariano, doble punta, con idéntico resultado. Solo Abde y Carlos Vicente probaron al guardameta rival. «Podemos darle una vuelta de rosca a la agresividad para finalizar con tiro a portería», concluyó el entrenador.

La carta estadística del Mallorca fue similar. 12 disparos, tres a puerta. «Fue un partido parejo», consideró Coudet, que no quiso decir si el resultado fue justo. Sí lo hizo Blanco, el capitán. «Creo que hemos merecido ganar por ocasiones y fútbol». El conjunto vitoriano no aprovechó su claro dominio de los primeros 25 minutos. El tanto espoleó a los bermellones, más serenos y pragmáticos. «Hemos vuelto al ABC del fútbol», justificó Raillo. «Ganar duelos, ser intensos, presión tras pérdida, disputas». «Al final se hizo muy difícil. El partido se trabó y casi no se jugaron, esa fue mi impresión», expuso Coudet.

Los cambios tampoco sirvieron para cambiar el signo del encuentro, pese a que el técnico tiene mucha confianza este año en los revulsivos. «Hay una gran competencia interna que el que sale sabemos que nos va a dar algo». Esta vez no fue lo suficiente porque al Alavés le faltó «contundencia» en ambas áreas. «Tenemos que generar más en base a lo que hacemos. Ese es el debe que me parece tenemos», remachó. En defensa, mantiene la esperanza de que se resuelva a su favor el entuerto de Garcés.

«Nos ha faltado el último toque. Llegamos al último tercio y nos ha faltado el gol. Hay que meterlo», desbrozó Tenaglia. «No hemos conseguido la cantidad de puntos que queríamos. Tenemos que dejar la vida en casa para ganar y recuperar estos puntos que hemos perdido», culminó sobre un Alavés que acumulará más de 50 años sin ganar en Palma de Mallorca. «Nos faltó algo. Esos detalles para ganar mucho más partidos».