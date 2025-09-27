El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El árbitro, Cordero Vega, explica la acción a Coudet en la banda. EFE
Mallorca-Alavés

El despiste del Alavés en el gol del Mallorca

Los jugadores albiazules han reclamado al árbitro que el juego se había reanudado de manera incorrecta

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:36

El Mallorca se ha adelantado en el marcador en el minuto 36 del partido con un tanto de Asano. El atacante bermellón ha batido a ... Sivera tras recibir una asistencia de Domenech que le ha dejado sólo en el área. Un tanto que ha provocado las airadas protestas de los jugadores del Alavés. Incluso el propio Eduardo Coudet, con los brazos abiertos, ha pedido explicaciones al colegiado, Cordero Vega, incrédulo ante lo ocurrido.

