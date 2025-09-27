El despiste del Alavés en el gol del Mallorca

El Mallorca se ha adelantado en el marcador en el minuto 36 del partido con un tanto de Asano. El atacante bermellón ha batido a ... Sivera tras recibir una asistencia de Domenech que le ha dejado sólo en el área. Un tanto que ha provocado las airadas protestas de los jugadores del Alavés. Incluso el propio Eduardo Coudet, con los brazos abiertos, ha pedido explicaciones al colegiado, Cordero Vega, incrédulo ante lo ocurrido.

Las quejas apuntan al origen de la jugada, en la forma en la que el Mallorca ha reanudado el juego. El balón estaba en movimiento y ha botado incluso en varias ocasiones hasta que Morlanes ha conectado con él para enviar un pase a un compañero. Tras una rápida triangulación entre Muriqui y Domenech, Asano ha aprovechado la asistencia para batir sólo a Sivera.

El foco se ha desviado de la celebración y se ha centrado en Coudet. El entrenador argentino, con los brazos abiertos, ha pedido explicaciones. Lo mismo que varios jugadores albiazules. El Alavés entendía que el colegiado había señalado una falta previa por agarrón de Ibáñez. De hecho, la reanudación ha pillado por sorpresa a los realizadores del partido que estaban enfocando a la grada a la espera de que el juego se pudiese reanudar.

Acto seguido, el colegiado se ha acercado al área técnica para explicar la decisión. Cordero Vega había detenido el juego después de que el balón le hubiese golpeado tras un pase de Morlanes y cambiar de equipo. Se trata de una modificación a las reglas de juego introducida en los últimos años: cuando el balón golpea al árbitro se concenderá un balón a tierra. Y en este caso, al último equipo que lo tuvo en posesión. Es por ello que los bermellones no tenían que esperar a que el esférico estuviese parado para jugarlo. Un escenario que ha pillado por sorpresa a los albiazules.