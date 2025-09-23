El toque de atención nunca visto de Valverde: cuatro cambios en el descanso

Toque de atención en toda regla de Ernesto Valverde en el descanso. En una decisión nunca vista por su parte, el entrenador ha cambiado de ... golpe a cuatro jugadores. Llamativamente han dejado el campo futbolistas que habían entrado para tener una oportunidad y que evidentemente la han desaprovechado.

Ninguno ha respondido. Los laterales Adama y Gorosabel han estado especialmente desafortunados, sobre todo el guipuzcoano. Nico Serrano no ha podido irse ninguna vez del cedido Hugo Rincón y Vesga no ha podido poner ritmo al partido.

El entrenador ha dado la vuelta a su once como un calcetín con la salida al campo de los laterales Areso y Berchiche, del mediocentro Galarreta y del extremo Berenguer.

De esta forma, el que arrancó la segunda parte puede considerarse su once titular teniendo en cuenta que Vivián y Nico estaban de baja.

No puede tener queja el entrenador. La reacción ha sido inmediata. Jauregizar ha robado una pelota al borde del área y ha firmado un golazo tras un duro disparo.

La grada ha reaccionado con entusiasmo. Ha pasado de los pitos con los que ha despedido al equipo en el descanso al apoyo inequívoco.