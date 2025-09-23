Nico Serrano, de jugar sólo 19 minutos a titular y medirse con el cedido Rincón

En una alineación con muchas sorpresas, la mayor de todas es la presencia en el once de Nico Serrano. El joven extremo que apareció en ... las quinielas de posibles salidas en forma de cesión aparece en el once del Athletic contra el Girona, en un partido marcado por la necesidad de cerrar la racha de tres derrotas seguidas.

Hasta el momento, Serrano es el tercer jugador de campo con menos minutos. Sólo ha tenido 19 en toda la campaña, 10 en Liga frente al Alavés y nueve en la Champions ante el Arsenal.

Sólo hay dos compañeros de campo con menos minutos que Serrano, Lekue, que aún no ha jugado, y el delantero Izeta, en el banquillo ante el Girona. Serrano regresa al once del Athletic nueve meses después de su última presencia en él, el pasado 4 de enero en Las Gaunas en Copa ante el UD Logroñés. Luego pidió irse cedido al Sporting porque es un joven que lucha con todas sus fuerzas por ganarse un hueco en el Athletic.

A Nico Serrano le espera un enfrentamiento llamativo. En su condición de extremo izquierdo rojiblanco será cubierto por Hugo Rincón, el lateral derecho cedido por el Athletic al Girona y que puede jugar porque, como sucedió con Julen Agirrezabala la pasada jornada en el Valencia, no tiene 'cláusula del miedo'.