El Girona deja la peor entrada de la temporada en San Mamés

45.739 espectadores acudieron el duelo ante los catalanes

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:51

La visita del Girona ha dejado la peor entrada del curso en San Mamés. Las condiciones no eran buenas. El Athletic llegaba con tres derrotas, el rival era el colista, el duelo se jugaba entre semana y para colmo en un horario, 19.00 horas, con comercios abiertos. Los catalanes tampoco han colaborado trayendo hinchas. Apenas cincuenta se han situado en la zona reservada a los aficionados gerundenses.

La conclusión es que al estadio rojiblanco, con 53.331 localidades de aforo, se han acercado 45.739 espectadores. Es, con mucho, la peor asistencia de la campaña, 3.000 espectadores menos que en la anterior más floja, los 48.703 seguidores que vieron al Rayo un lunes de agosto.

La mejor marca de la campaña son los 51.059 espectadores ante el Arsenal. En Liga el partido con mayor asistencia fue el derbi ante el Alavés, con 49.136 personas.

