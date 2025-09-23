El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Tres kilómetros de retenciones en Malmasin por un accidente entre cuatro vehículos
Rincón charla con Jauregizar, Unai Gómez y Lekue. Athletic Club

El abrazo de Hugo Rincón con sus compañeros del Athletic en su primera vez en San Mamés

El lateral derecho vive su primer partido en La Catedral, pero como visitante

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:19

La primera vez de Hugo Rincón en San Mamés no será con el Athletic, sino con el Girona. El lateral rojiblanco, en préstamo hasta final de temporada en el conjunto de Míchel, sale de titular en el encuentro que le enfrenta este martes a sus compañeros.

Ha sido una tarde de reencuentros. Antes del pitido inicial, Rincón se ha fundido en un caluroso abrazo con Jauregizar, Lekue y Unai Gómez. Con ellos ha charlado unos minutos sobre el césped de La Catedral. «¡Hola, amigo! Rincón visita San Mamés con el Girona», le recibía el club bilbaíno a través de las redes sociales. También el club catalán mostraba un vídeo en el que exhibía los minutos previos de un encuentro «especial» para el defensa diestro.

El canterano se incorporó al Girona en julio en calidad de préstamo, con una cláusula de compensación económica además de unas penalizaciones por no participación. El lateral derecho firmó un gran año como cedido en el Mirandés, donde casi consigue el ascenso a Primera. Cayeron ante el Oviedo en la final del play-off.

Rincón llegó a Lezama en edad cadete tras iniciarse en las categorías inferiores de Osasuna. Fue en 2021 cuando debutó con el Bilbao Athletic. Llegó a estar en once convocatorias con el primer equipo, pero no debutó en partido oficial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    Sin tren hasta el viernes entre Barakaldo y Santurtzi por una grave avería
  6. 6 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El abrazo de Hugo Rincón con sus compañeros del Athletic en su primera vez en San Mamés

El abrazo de Hugo Rincón con sus compañeros del Athletic en su primera vez en San Mamés