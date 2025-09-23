El abrazo de Hugo Rincón con sus compañeros del Athletic en su primera vez en San Mamés El lateral derecho vive su primer partido en La Catedral, pero como visitante

La primera vez de Hugo Rincón en San Mamés no será con el Athletic, sino con el Girona. El lateral rojiblanco, en préstamo hasta final de temporada en el conjunto de Míchel, sale de titular en el encuentro que le enfrenta este martes a sus compañeros.

Ha sido una tarde de reencuentros. Antes del pitido inicial, Rincón se ha fundido en un caluroso abrazo con Jauregizar, Lekue y Unai Gómez. Con ellos ha charlado unos minutos sobre el césped de La Catedral. «¡Hola, amigo! Rincón visita San Mamés con el Girona», le recibía el club bilbaíno a través de las redes sociales. También el club catalán mostraba un vídeo en el que exhibía los minutos previos de un encuentro «especial» para el defensa diestro.

🦁 Un partit especial per a ell pic.twitter.com/yZMhO8xEUn — Girona FC (@GironaFC) September 23, 2025

El canterano se incorporó al Girona en julio en calidad de préstamo, con una cláusula de compensación económica además de unas penalizaciones por no participación. El lateral derecho firmó un gran año como cedido en el Mirandés, donde casi consigue el ascenso a Primera. Cayeron ante el Oviedo en la final del play-off.

Rincón llegó a Lezama en edad cadete tras iniciarse en las categorías inferiores de Osasuna. Fue en 2021 cuando debutó con el Bilbao Athletic. Llegó a estar en once convocatorias con el primer equipo, pero no debutó en partido oficial.