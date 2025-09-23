Carragher, el 'One club man' 2025: «No va a pasar, pero gustaría ver a Nico con la camiseta del Liverpool»

Jamie Carragher es el uno de los grandes protagonistas de la tarde en San Mamés. El mítico jugador del Liverpool recibe el premio 'One club ... man 2025'. Antes de que se lo entreguen el jugador ha hablado a pie de césped en San Mamés. «Es un honor estar aquí esta tarde. Significa mucho para mí. El mayor logro de mi carrera es haber jugado 17 años en el club de mi vida».

El exjugador inglés, ahora comentarista de televisión, ha lanzado encendidos elogios al Athletic y a Nico Williams antes del partido. «Lo que ha hecho (renovar 10 años) es algo muy especial». Preguntado por DAZN sobre si se llevaría algún jugador del Athletic al Liverpool. «Sí», ha contestado.

¿Cuál?, ha insistido la periodista. «Me llevaría al que todos quieren llevarse. Nico es un jugador fantástico. Marcó el primer gol contra Inglaterra en la final de la Eurocopa. España mereció ganar. Sé que es vuestro jugador y que ha renovado 10 años, pero me gustaría verlo con la camiseta del Liverpool. Sé que no va a pasar, pero me gustaría soñar con ello», indicó.

«Puede ser que vuelva contra el PSG o en el derbi ante la Real», ha añadido. Carragher, con 737 partidos en el Liverpool, ha indicado que «el Athletic tuvo muy mala suerte ante el Arsenal, en donde mereció sacar un punto. Tiene un calendario difícil, pero me gustaría que se clasificara» y calculó que «para ello necesita unos doce puntos».

Antes del partido tanto Carragher como la escocesa Joelle Louise Murray han recogido los reconocimientos a One club man y One club woman en medio del césped y con una atronadora ovación por parte de los espectadores de San Mamés en medio de los acordes del You'll never walk alone, el himno del Liverpool.