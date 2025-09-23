El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Tres kilómetros de retenciones en Malmasin por un accidente entre cuatro vehículos

Carragher, el 'One club man' 2025: «No va a pasar, pero gustaría ver a Nico con la camiseta del Liverpool»

El mítico jugador del Liverpool y la escocesa Murray reciben el reconocimiento de San Mamés por la fidelidad a sus clubes

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:07

Jamie Carragher es el uno de los grandes protagonistas de la tarde en San Mamés. El mítico jugador del Liverpool recibe el premio 'One club ... man 2025'. Antes de que se lo entreguen el jugador ha hablado a pie de césped en San Mamés. «Es un honor estar aquí esta tarde. Significa mucho para mí. El mayor logro de mi carrera es haber jugado 17 años en el club de mi vida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    Sin tren hasta el viernes entre Barakaldo y Santurtzi por una grave avería
  6. 6 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Carragher, el 'One club man' 2025: «No va a pasar, pero gustaría ver a Nico con la camiseta del Liverpool»

Carragher, el &#039;One club man&#039; 2025: «No va a pasar, pero gustaría ver a Nico con la camiseta del Liverpool»