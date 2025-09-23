El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los cuatro cambios que realizó Valverde para la segunda parte salen al campo. Ignacio Pérez

Cuatro cambios para agitar al Athletic

El desastre del primer tiempo lleva a Valverde a rectificar su once con la entrada de cuatro titulares

Igor Barcia

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:55

La imagen fue llamativa. Cuatro jugadores en la banda esperando su entrada en la segunda parte, algo más propio de los partidos de pretemporada que ... de uno de competición. Y también significativa del enfado de Ernesto Valverde tras lo visto en la primera mitad, en la que el Athletic no dio una a derechas frente a un colista que fue mejor y tuvo mejores ocasiones. Que los cambios tuvieran como destino a los futbolistas que habían entrado en el once como refresco del equipo ante la acumulación de encuentros tuvo un claro mensaje de que las cosas no habían salido, ni mucho menos, como el preparador de Viandar de la Vera había previsto antes del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  10. 10

    Jimmy Kimmel recupera su programa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuatro cambios para agitar al Athletic

Cuatro cambios para agitar al Athletic