El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La emoción de una aficionada del Athletic con el gol de Jauregizar

Una hincha rojiblanca deja una bonita imagen en la grada de San Mamés junto a un joven

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:08

De repente, Mikel Jauregizar se sacó un zapatazo desde fuera del área que sirvió para que el Athletic igualar el tanto del Girona. Nada más empezar la segunda parte, el centrocampista de Bermeo tiró de casta y anotó el empate. Lo celebró a lo grande, con garra, junto a sus compañeros.

También la afición saltó de alegría en las gradas de San Mamés. Las cámaras de televisión se fijaron en los espectadores y captaron una emocionante imagen de una mujer mayor junto a un joven.

Noticias relacionadas

El Athletic escucha sus primeros pitos en mucho tiempo en San Mamés

El Athletic escucha sus primeros pitos en mucho tiempo en San Mamés

Carragher, el 'One club man' 2025: «No va a pasar, pero gustaría ver a Nico con la camiseta del Liverpool»

Carragher, el 'One club man' 2025: «No va a pasar, pero gustaría ver a Nico con la camiseta del Liverpool»

El abrazo de Hugo Rincón con sus excompañeros en su primera vez en San Mamés

El abrazo de Hugo Rincón con sus excompañeros en su primera vez en San Mamés

Nico Serrano, de jugar sólo 19 minutos a titular y medirse con el cedido Rincón

Nico Serrano, de jugar sólo 19 minutos a titular y medirse con el cedido Rincón

El Girona deja la peor entrada de la temporada en San Mamés

El Girona deja la peor entrada de la temporada en San Mamés

Ella festeja el tanto y su acompañante le da un beso, mientras la aficionada cierra el puño en señal de alegría. Sostiene un paquete de pipas. Una imagen que recordará.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  10. 10

    Jimmy Kimmel recupera su programa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La emoción de una aficionada del Athletic con el gol de Jauregizar

La emoción de una aficionada del Athletic con el gol de Jauregizar