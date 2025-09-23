La emoción de una aficionada del Athletic con el gol de Jauregizar
Una hincha rojiblanca deja una bonita imagen en la grada de San Mamés junto a un joven
Martes, 23 de septiembre 2025, 21:08
De repente, Mikel Jauregizar se sacó un zapatazo desde fuera del área que sirvió para que el Athletic igualar el tanto del Girona. Nada más empezar la segunda parte, el centrocampista de Bermeo tiró de casta y anotó el empate. Lo celebró a lo grande, con garra, junto a sus compañeros.
😘 ¿Lo mejor del fútbol? Celebrarlo con tu gente.— LALIGA (@LaLiga) September 23, 2025
¡Empata el @AthleticClub en San Mamés gracias a Jauregizar!
LALIGAHighlights pic.twitter.com/FnBcKBp8b2
También la afición saltó de alegría en las gradas de San Mamés. Las cámaras de televisión se fijaron en los espectadores y captaron una emocionante imagen de una mujer mayor junto a un joven.
Ella festeja el tanto y su acompañante le da un beso, mientras la aficionada cierra el puño en señal de alegría. Sostiene un paquete de pipas. Una imagen que recordará.
