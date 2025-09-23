El cedido Rincón supera el examen y San Mamés le despide con una gran ovación: «Jugar aquí es un sueño»
El lateral brilla con el Girona y dice que «llevo peleando desde niño por jugar» en el estadio rojiblanco
Martes, 23 de septiembre 2025, 21:12
Hugo Rincón, jugador cedido por el Athletic en el Girona, ha pasado con nota la prueba de San Mamés. Frente a los enormes problemas en ... la primera parte de Gorosabel en el lateral derecho de los rojiblancos, el navarro ha firmado una actuación brillante.
Ha dejado una magnífica impresión en el primer tiempo en el que no ha dejado que Nico Serrano le supere en ninguna ocasión. Quienes le reprochaban que es un lateral que no sabe defender se han quedado sin argumentos. El navarro ha podido jugar porque el Athletic no incluyó en el contrato de cesión una penalización al Girona por hacerlo. Rincón además ha demostrado que puede encajar con un extremo muy vertical como Bryan Gil.
🗣️ "Ha sido un orgullo jugar aquí"— DAZN España (@DAZN_ES) September 23, 2025
Rincón ha sido relevado en el tramo final del choque. El guineano Kourouma ha salido en su lugar en el minuto 86. La hinchada rojiblanca le ha despedido con una gran ovación. Tenía un doble significado, el reconocimiento a su gran partido y el gesto de aprecio hacia uno de los suyos. Rincón ha respondido con aplausos mientras se retiraba.
El lateral estaba encantado al acabar el partido. «Pese a que nos hemos adelantado hemos sacado un buen punto. No nos podemos quejar del punto. Es muy importante para seguir creciendo. Esta semana hemos incidido en competir y lo hemos logrado», indicó.
El lateral estaba feliz por jugar su primer partido de Primera en San Mamés, «aunque sea con otra camiseta». «Jugar aquí ha sido un sueño. Llevo peleando desde pequeño por ello. Es un orgullo competir aquí».
