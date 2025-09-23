El Athletic escucha sus primeros pitos en mucho tiempo en San Mamés

San Mamés es un estadio que se vacía en el apoyo a su equipo. Pero a la vez es muy exigente y la penosa primera ... parte ante el Girona lo ha confirmado. La hinchada del Athletic ha respondido con una magnífica entrada pese a ser un día entre semana a las 19.00 horas. Sin embargo, ha dejado claro que no le ha gustado lo que ha visto.

Los primeros silbidos se han escuchado en el minuto 41. Adama Boiro ha lanzado un mal pase que ha salido por la línea de fondo y una hinchada muy decepcionada por el juego de los suyos ha reaccionado con pitos.

Ha sucedido lo mismo cuando unos minutos después el colegiado ha indicado el descanso. La reacción de buena parte de la grada ha sido pitar. Han sido tímidos, pero llamativos por lo inusual en los últimos tiempos.

San Mamés es un campo que no tiene problema en afear a los suyos si creen que, como ante el Girona, se lo merecen. Eso sí, hacía mucho tiempo que no se daba una situación así en el estadio rojiblanco. El balance de la primera parte ha sido muy pobre para los rojiblancos. El Girona se ha adelantado enseguida y ha podido marcar alguna diana más. La estadística recoge que los catalanes han tenido más ocasiones claras que los vascos.